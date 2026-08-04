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    ROUNDUP

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    Hohe Chip-Nachfrage treibt Geschäft von Elmos an - Aktie verliert

    Für Sie zusammengefasst
    • Elmos setzt Wachstum fort, doch das Tempo sinkt
    • Prognose mit zwölf Prozent Umsatzplus bestätigt
    • Umsatz steigt um elf Prozent auf 162 Millionen Euro
    ROUNDUP - Hohe Chip-Nachfrage treibt Geschäft von Elmos an - Aktie verliert
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Das Chipunternehmen Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage und hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Allerdings schwächte sich das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal ab. Elmos wachse weiter sehr dynamisch und steigere gleichzeitig die Profitabilität, merkte Konzernchef Arne Schneider an. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.

    Am Markt kam dies zunächst nicht gut an. Die seit Juni im MDax notierte Aktie verlor am Dienstagvormittag fast vier Prozent und gehörte damit zu den schwächsten Werten im Index. Allerdings ist das Papier zuvor stark gelaufen und kommt in diesem Jahr auf ein Kursplus von fast 50 Prozent.

    "Die anhaltend hohe Nachfrage, wichtige Produktneuanläufe und unsere sehr gute Projektpipeline stimmen uns auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich", kommentierte Schneider.

    So sollen die Erlöse 2026 um zwölf Prozent (plus/minus zwei Prozentpunkte) steigen. Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll sich auf 23 bis 26 Prozent verbessern. Das Unternehmen hatte seinen Ausblick wegen der guten Geschäfte erst Anfang Mai erhöht. Schneider sieht Elmos dabei "hervorragend positioniert, den profitablen Wachstumskurs auch über 2026 hinaus fortzusetzen".

    Im zweiten Quartal legte der Umsatz um elf Prozent auf 162 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Leverkusen mitteilte. Im ersten Quartal war Elmos noch um gut ein Fünftel gewachsen.

    Das operative Ebit kletterte um knapp 32 Prozent auf 39,6 Millionen Euro nach oben, die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 24,4 Prozent. Dabei herausgerechnet sind Effekte aus der Umstellung auf einen Barausgleich von aktienbasierten Vergütungszusagen. Diese inkludiert, ging das Ebit um knapp neun Prozent zurück. Unter dem Strich verdiente Elmos mit gut 21 Millionen Euro fast ein Viertel weniger./nas/mne/mis

    Elmos Semiconductor

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 144,6 auf Tradegate (04. August 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +4,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +7,53 %/+44,49 % bedeutet.





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