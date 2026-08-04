Biokraftstoffhersteller Verbio verdient mehr als erwartet - Kursplus

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im vergangenen Geschäftsjahr positiv überrascht. Der operative Gewinn stieg stärker als von Analysten geschätzt und dabei auch über die Erwartungen des Unternehmens hinaus. Zudem konnten die Schulden stärker gedrückt werden als zunächst erwartet. "Die positive Entwicklung ist insbesondere auf die verbesserte CO2-Effizienz der Biokraftstoffe von Verbio sowie auf höhere Absatzpreise als erwartet zurückzuführen", teilte das Unternehmen am späten Montagabend in Leipzig mit. Das kam an der Börse gut an.

Die im SDax-Unternehmen notierte Verbio-Aktie zog am Dienstagvormittag um fast 7 Prozent auf 29,18 Euro an. Tags zuvor war sie bei rund 27 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang März gerutscht. Zwischenzeitlich war sie in diesem Frühjahr in der Spitze bis auf gut 47 Euro geklettert. Grund war damals der Ölpreissprung wegen des Iran-Krieges.