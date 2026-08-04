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    ROUNDUP

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    Biokraftstoffhersteller Verbio verdient mehr als erwartet - Kursplus

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio übertrifft Gewinnprognose deutlich
    • Höhere Absatzpreise stärken Verbios Ergebnis
    • Schulden stärker gesenkt als zunächst erwartet
    ROUNDUP - Biokraftstoffhersteller Verbio verdient mehr als erwartet - Kursplus
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im vergangenen Geschäftsjahr positiv überrascht. Der operative Gewinn stieg stärker als von Analysten geschätzt und dabei auch über die Erwartungen des Unternehmens hinaus. Zudem konnten die Schulden stärker gedrückt werden als zunächst erwartet. "Die positive Entwicklung ist insbesondere auf die verbesserte CO2-Effizienz der Biokraftstoffe von Verbio sowie auf höhere Absatzpreise als erwartet zurückzuführen", teilte das Unternehmen am späten Montagabend in Leipzig mit. Das kam an der Börse gut an.

    Die im SDax-Unternehmen notierte Verbio-Aktie zog am Dienstagvormittag um fast 7 Prozent auf 29,18 Euro an. Tags zuvor war sie bei rund 27 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang März gerutscht. Zwischenzeitlich war sie in diesem Frühjahr in der Spitze bis auf gut 47 Euro geklettert. Grund war damals der Ölpreissprung wegen des Iran-Krieges.

    Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag vorläufigen Berechnungen zufolge in den zwölf Monaten bis Ende Juni bei etwa 192 Millionen Euro. Verbio hatte erst Ende Mai die Prognose für den operativen Gewinn auf 160 Millionen Euro bis 180 Millionen Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte Verbio lediglich rund 14 Millionen Euro verdient.

    Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr will Verbio am 24. September vorlegen./lew/zb/men/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 18.632 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +3,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -14,44 %/+43,74 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen bei Verbio: Enttäuschung über moderate Prognoseerhöhung, Spekulationen zu Verkauf/Übernahme durch Familienaktionär/Finanzinvestor und möglichen Aufschlägen/Delisting-Risiken, Diskussion fundamentaler Stärken (Skalierbarkeit, Ethanol/Methan, CO2-Bepreisung) sowie Debatten, ob Kursbewegungen durch Ölpreis, RED III oder saisonale Effekte erklärt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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