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    Kupfer „Made in USA“: Rio Tinto, BHP, Glencore, Gunnison Copper und Prismo Metals treiben heimische Förderung voran

    Die Vereinigten Staaten wollen ihre Versorgung mit Kupfer unabhängiger gestalten. Neue Zölle auf raffiniertes Metall, steuerliche Anreize und beschleunigte Genehmigungen sollen den Ausbau der heimischen Produktion vorantreiben. Ziel ist es, mehr Kupfer innerhalb der zu fördern, zu verarbeiten und damit die Abhängigkeit von Importen zu verringern.

    Der politische Kurs kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der weltweite Kupferbedarf weiter steigt. Der Ausbau der Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität und erneuerbarer Energien erhöht den Verbrauch kontinuierlich. Gleichzeitig verfügt China entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Bergbau bis zur Verhüttung – über einen Vorsprung, der über Jahrzehnte entstanden ist. Genau diese Ausgangslage prägt heute die amerikanische Rohstoffstrategie.

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    China dominiert die globale Kupferlieferkette

    Kupfer zählt heute zu den strategisch wichtigsten Industriemetallen der Welt. Während die Nachfrage kontinuierlich wächst, kontrolliert China inzwischen mehr als die Hälfte der weltweiten Schmelzkapazitäten und betreibt vier der fünf größten Kupferhütten. Gleichzeitig sicherte sich die Volksrepublik in den vergangenen zwei Jahrzehnten umfangreiche Beteiligungen an bedeutenden Kupferminen in Afrika und Südamerika.

    Die verfolgen deshalb einen zweigleisigen Ansatz. Einerseits soll die heimische Produktion ausgebaut werden, andererseits versucht Washington durch internationale Rohstoffpartnerschaften den Zugang zu wichtigen Kupfervorkommen zu sichern. Beide Strategien erfordern jedoch erhebliche Investitionen und einen langen Zeithorizont.

    Großprojekte bilden das Fundament der US-Strategie

    Im eigenen Land richtet sich der Blick vor allem auf Resolution Copper, das Gemeinschaftsprojekt von Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) und BHP (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524). Die Lagerstätte in Arizona zählt zu den größten unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt und könnte die amerikanische Produktion langfristig deutlich erhöhen. Gleichzeitig zeigt das Projekt, wie anspruchsvoll die Entwicklung neuer Minen geworden ist. Genehmigungsverfahren, Umweltauflagen und hohe Investitionssummen verlängern die Zeit bis zur Produktion erheblich.

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