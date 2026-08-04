🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor

    Ford

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pausieren Produktion in Rumänien wegen Ferien

    Für Sie zusammengefasst
    • Ford pausiert in Rumänien wegen geplanter Ferien
    • Energiekrise war laut Ford nicht der Grund
    • Dürre und Hitze senken Rumäniens Stromproduktion
    Ford - Pausieren Produktion in Rumänien wegen Ferien
    Foto: Gerry Broome - dpa

    KÖLN/CRAIOVA (dpa-AFX) - Der Autobauer Ford legt seine Produktion in Rumänien aufgrund der Sommerferien vorübergehend still und nicht wegen drohender Stromengpässe. Das stellte ein Firmensprecher in Köln klar. Er sprach mit Blick auf Aussagen von Rumäniens Ministerpräsident Ilie Bolojan von einem "Missverständnis".

    Bolojan hatte zuvor nach einem Krisen-Treffen mit Groß-Stromverbrauchern erklärt, dass Autobauer, darunter Ford, ihre Produktion in Rumänien aufgrund der Energie-Krisensituation unterbrechen würden. Weitere Unternehmen würden diesem Beispiel folgen, fügte Bolojan hinzu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ford Motor Company!
    Long
    13,14€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 10,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,80€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 9,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Fakt ist jedoch, dass aufgrund der regulären und lange im Voraus geplanten Sommerferien vom 01. - 19.08.26 derzeit keine Produktion stattfindet", hieß es aus der Europa-Niederlassung von Ford in Köln. Auch in den Ford-Werken in Deutschland gebe es regelmäßig Werksferien.

    In Rumänien herrscht wegen der Dürre und Hitze eine akute Strom-Krise. Wegen des zu niedrigen Wasserstands der Donau musste im Kernkraftwerk Cernavoda einer der zwei Reaktoren heruntergefahren werden, weil das Kühlwasser nicht ausreichte. Auch dem zweiten Reaktor droht die Abschaltung.

    Zudem produzieren die Wasserkraftwerke wegen gesunkener Pegel aller Flüsse zu wenig Strom. Die Regierung hat deswegen die Industrie, Kommunen und Bürger zum Stromsparen aufgerufen./kl/DP/mis

    Ford Motor

    +0,36 %
    -2,53 %
    +7,47 %
    +24,13 %
    +34,57 %
    +5,25 %
    +7,52 %
    +15,37 %
    +117,55 %
    ISIN:US3453708600WKN:502391
    Ford Motor direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ford Motor Aktie

    Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 12,59 auf Tradegate (04. August 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ford Motor Aktie um -2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 49,29 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ford Pausieren Produktion in Rumänien wegen Ferien Der Autobauer Ford legt seine Produktion in Rumänien aufgrund der Sommerferien vorübergehend still und nicht wegen drohender Stromengpässe. Das stellte ein Firmensprecher in Köln klar. Er sprach mit Blick auf Aussagen von Rumäniens …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     