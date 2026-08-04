Leichte Angst am Markt – Risikoappetit sinkt - 04.08.2026

Viele Marktteilnehmer agieren defensiver als zuletzt. Besonders gefragt sind derzeit Puts auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 32 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Anleger setzen parallel verstärkt auf Gold.

Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige DAX-Kursentwicklung auf hohem Niveau. Mehrere Trader versuchen sich auf der Short-Seite, unter anderem bei 26.240 Punkten mit Stopps darüber; teils wurden Positionen bereits geschlossen. Als wichtige Unterstützung gilt der Wochen-VWAP bei etwa 26.119, während darüber das bisherige Allzeithoch als zusätzliche Absicherung gesehen wird. Beobachtet werden Long-Einstiege am VWAP mit Zielen bis rund 26.269 Punkten. Zudem wird diskutiert, ob Shorts angesichts des Aufwärtstrends sinnvoll sind.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.