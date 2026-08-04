Fear & Greed
Leichte Angst am Markt – Risikoappetit sinkt - 04.08.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 32 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Viele Marktteilnehmer agieren defensiver als zuletzt.
Besonders gefragt sind derzeit Puts auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Anleger setzen parallel verstärkt auf Gold.
Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige DAX-Kursentwicklung auf hohem Niveau. Mehrere Trader versuchen sich auf der Short-Seite, unter anderem bei 26.240 Punkten mit Stopps darüber; teils wurden Positionen bereits geschlossen. Als wichtige Unterstützung gilt der Wochen-VWAP bei etwa 26.119, während darüber das bisherige Allzeithoch als zusätzliche Absicherung gesehen wird. Beobachtet werden Long-Einstiege am VWAP mit Zielen bis rund 26.269 Punkten. Zudem wird diskutiert, ob Shorts angesichts des Aufwärtstrends sinnvoll sind.
Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.
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