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    Starke Zahlen

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    HSBC schlägt Erwartungen und startet Milliarden-Aktienrückkauf

    HSBC übertrifft mit starken Zahlen für das zweite Quartal die Gewinnerwartungen und kündigt zudem die Wiederaufnahme ihres Aktienrückkaufprogramms an.

    Für Sie zusammengefasst
    • HSBC übertrifft Gewinnerwartungen im zweiten Quartal
    • Vorsteuergewinn steigt auf 10,1 Milliarden Dollar
    • HSBC startet Aktienrückkauf bis zu einer Milliarde
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Starke Zahlen - HSBC schlägt Erwartungen und startet Milliarden-Aktienrückkauf
    Foto: Matt Crossick - picture alliance

    Die britische Großbank HSBC hat im zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Vorsteuergewinn stieg auf 10,1 Milliarden US-Dollar und lag damit über der von Analysten erwarteten Konsensschätzung von 9,51 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte das Institut seine Kostensparziele und kündigte die Wiederaufnahme eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms an.

    Auch beim Umsatz konnte Europas größte Bank überzeugen. Die Erlöse kletterten im zweiten Quartal auf 19,1 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit ebenfalls die Markterwartungen von 18,57 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte der Umsatz um 16 Prozent zu, während der Vorsteuergewinn sogar um 60 Prozent anstieg.

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    Höhere Zinserträge und steigende Gebühren treiben das Wachstum

    Ein wesentlicher Treiber der starken Geschäftsentwicklung waren die höheren Nettozinserträge im Bankgeschäft sowie steigende Gebühreneinnahmen. Das Nettozinsergebnis erhöhte sich im zweiten Quartal um 9 Prozent auf 9,29 Milliarden US-Dollar.

    Darüber hinaus profitierte HSBC von mehreren Sondereffekten. Diese trugen mit einem positiven Nettoeffekt von 2,6 Milliarden US-Dollar maßgeblich zum Gewinnanstieg bei. Auf der Umsatzseite wirkte sich zudem ein einmaliger positiver Effekt in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar aus.

    Dem standen Restrukturierungskosten von 200 Millionen US-Dollar gegenüber. Insgesamt gingen die operativen Aufwendungen dennoch um 2 Prozent zurück, was insbesondere auf Restrukturierungskosten zurückzuführen war.

    Aktienrückkauf über eine Milliarde US-Dollar beschlossen

    Parallel zur Vorlage der Quartalszahlen kündigte HSBC die Wiederaufnahme ihres Aktienrückkaufprogramms an. Die Aktienrückkäufe waren im vergangenen Oktober vorübergehend ausgesetzt worden, nachdem HSBC angekündigt hatte, im Zuge der 14 Milliarden US-Dollar schweren Transaktion zur vollständigen Übernahme der Hang Seng Bank vorerst auf weitere Rückkäufe zu verzichten.

    Das Institut plant jetzt den Rückkauf eigener Aktien im Umfang von bis zu 1 Milliarde US-Dollar. Das Programm soll bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals abgeschlossen werden.

    Zudem genehmigte der Verwaltungsrat eine zweite Zwischendividende von 10 US-Cent je Aktie.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 18,44EUR auf Tradegate (04. August 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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