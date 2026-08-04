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    UmweltBank: Fokus auf Ergebnisqualität

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) maßgeblich aufgrund eines niedrigeren Finanzergebnisses einen Rückgang bei den Gesamterträgen auf 33,38 Mio. Euro (HJ 2025: 42,36 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
    Nach Analystenaussage sei neben einem leicht rückläufigen Zinsergebnis das Finanzergebnis deutlich auf 1,92 Mio. Euro (HJ 2025: 13,87 Mio. Euro) gesunken. In den vergangenen Jahren habe das Finanzergebnis jedoch von außerordentlichen Gewinnausschüttungen der Tochtergesellschaften profitiert. Diese Entwicklung stehe im Zusammenhang mit dem Verkauf des Beteiligungsgeschäfts, das erwartungsgemäß vollständig abgebaut werden solle. Das Provisions- und Handelsergebnis sei ebenfalls leicht rückläufig gewesen. Das Vorsteuerergebnis habe demnach mit 2,18 Mio. Euro (HJ 2025: 6,69 Mio. Euro) zwar unter dem Vorjahreswert gelegen, angesichts der fehlenden Sondereffekte des Vorjahres zeige sich aber eine höhere Ergebnisqualität. Angesichts der etwas unter den Erwartungen liegenden Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr und insbesondere aufgrund der niedrigeren Kundenbindung nach Ablauf der dreimonatigen Sonderverzinsung gehe die Gesellschaft laut GBC davon aus, nur die untere Prognosebandbreite zu erreichen. Dabei werde unverändert ein Zinsergebnis zwischen 60 und 65 Mio. Euro, ein Finanzergebnis von 4 bis 8 Mio. Euro sowie ein Provisionsergebnis von 10 bis 15 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Auch das vom Management prognostizierte Ergebnis vor Steuern von 12,5 bis 17,5 Mio. Euro behalte seine Gültigkeit, jedoch werde nun das untere Ende der Bandbreite erwartet. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 8,00 Euro (zuvor: 9,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.08.2026, 10:55 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.08.2026 um 15:29 Uhr fertiggestellt und am 04.08.2026 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3997a8328e3c4a47ae3abe701ae0594e
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,83EUR auf Tradegate (04. August 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 8,00 EUR




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