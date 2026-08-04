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    Adlon soll für mindestens 280 Millionen Euro verkauft werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Adlon soll für mindestens 280 Millionen verkauft werden
    • Verkauf erfordert Zustimmung von rund 4.000 Anlegern
    • Für Gäste bleibt bis 2032 zunächst alles unverändert
    Adlon soll für mindestens 280 Millionen Euro verkauft werden
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Immobiliengesellschaft Jagdfeld will das legendäre Hotel Adlon am Berliner Platz für mindestens 280 Millionen Euro verkaufen - braucht dafür aber die Zustimmung der Anleger. Das Hotel ist einem Bericht der "Immobilien-Zeitung" (IZ) zufolge Teil eines Fonds, dem sogenannten Fundus-Fonds 31, der von der Jagdfeld-Gruppe gemanagt wird.

    Der Konzern bestätigte den Vorgang auf Anfrage. Demnach gehört der Fonds und damit das Adlon rund 4.000 Eigentümern, überwiegend Privatanleger, die in einem Lebensalter seien, in dem sie sich von ihren Anteilen trennen wollten.

    "Mit dem angestrebten Verkauf kommen wir dem Wunsch der Anlegerinnen und Anleger am besten nach und sind so in der Lage, den höchstmöglichen Preis zu erzielen", teilte die Gruppe weiter mit. Die Fondsgesellschaft sei in der komfortablen Position, "frei und aus eigenen Stücken diesen Weg gehen und Deutschlands berühmtestes Hotel in neue Hände geben zu können".

    Den Gesellschaftern wurde dem "IZ"-Bericht zufolge eine Liquidation des Fonds mit einem Mindestverkaufspreis von 280 Millionen Euro vorgeschlagen. Die Abstimmung läuft demnach bereits und braucht eine Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Sollte eine Entscheidung für den Verkauf allen, werde ein strukturiertes Bieterverfahren mit einem internationalen Makler durchgeführt, heißt es in dem Bericht weiter.

    Für Gäste des Adlon ändert sich durch einen möglichen Verkauf vorerst nichts. Mit dem Hotelbetreiber Kempinski besteht der Jagdfeld-Gruppe zufolge einen Pachtvertrag bis Ende 2032./maa/DP/jha







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