Aschenbrenners Hedgefonds-Crash: Warum ich Intel mitten im Ausverkauf kaufte

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein einzelner Hedgefonds hat wochenlang die Kurse der größten KI-Werte bewegt, ohne dass der Grund dafür sichtbar war - und ich habe mitten in diesem Ausverkauf meine Intel-Position aufgestockt, ohne die Ursache zu kennen.

Hinter den erratischen Kursbewegungen bei Micron, SK Hynix und Intel steckte der Hedgefonds Situational Awareness des 24-jährigen Mathematikers Leopold Aschenbrenner. Binnen weniger Monate wuchs dessen Volumen von 3 auf 46 Mrd. USD, finanziert über einen Vierfach-Hebel. Als die KI-Kurse seit Juni ungebremst fielen, reichte das Kapital für neue Absicherungen nicht mehr aus.

Der Margin-Call und seine Folgen

Broker Citadel Securities räumte Aschenbrenner nur wenige Stunden ein, um Sicherheiten nachzuliefern. Blieb das aus, wurden die Positionen ohne Rücksicht auf den Kurs liquidiert - große Blöcke wurden auf den Markt geworfen, die betroffenen Aktien brachen erratisch ein. Auch der südkoreanische Kospi geriet in den Sog: Im Umfeld des Börsengangs von SK Hynix, den Aschenbrenner mitzeichnete, erreichte der Index sein Allzeithoch und brach danach um 30 % ein, mit Tagesminus von bis zu 11 % (Stand: 31.07.2026). Nach dem Ende der Liquidation am 30.07.2026 sprang der Kospi umgehend wieder um 8 % an.

Für Marktbeobachter blieb der eigentliche Grund dabei wochenlang unsichtbar. Es gab keine Unternehmensmeldung, keine Branchennachricht, die den Ausverkauf erklärte. Stattdessen wurden andere Ursachen bemüht - chinesische Speicherchip-Entwicklungen, die SK Hynix Konkurrenz machen könnten, oder das offene KI-Modell Kimi K3. Diese Erklärungen bekamen mehr Gewicht, als ihnen zustand.

Meine Entscheidungsmechanik bei Intel

Ich nehme einen Ausverkauf wie diesen zunächst zur Kenntnis und schaue nach einer passenden Meldung. Gibt es keine, gleiche ich die Lage mit ähnlichen Fällen aus der Vergangenheit ab. Bei Intel führte das dazu, dass ich nachkaufte, obwohl der eigentliche Auslöser noch nicht bekannt war. Das Restrisiko bleibt dabei bestehen: Der wahre Grund könnte übersehen werden, die Aktie könnte auf einem tieferen Niveau landen, als der Nachkauf nahelegt.

Der entscheidende Unterschied liegt im Zwang. Ein gehebelter Hedgefonds muss in dieser Lage liquidieren, sofort und ohne Rücksicht auf den erzielten Kurs. Ein Privatanleger ohne Hebel steht nicht unter diesem Zwang - er kann abwarten, nachkaufen oder nichts tun.

Nvidia: Warum ich trotz Burrys Warnung investiert bleibe

Nvidia steht mit einem EV/EBITDA von 15 bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 82 % im laufenden Jahr, 44 % im kommenden und 23 % im Jahr 2028 (Stand: 31.07.2026) günstig da. Dennoch verkaufen einige Anleger. Der Shortseller Michael Burry warnt vor zirkulären Investitionen: Nvidia investiert in OpenAI, OpenAI kauft im Gegenzug Nvidia-Chips - ein Konstrukt, das aus Burrys Sicht infrage stellt, ob ausreichend eigenständige Nachfrage besteht. Diese Einschätzung stammt von Burry, nicht von mir.

Ich halte trotz der günstigen Bewertung die volle Nvidia-Position - nicht aus Überzeugung, dass Burry falschliegt, sondern aus Erfahrung: Ein Verkauf mit anschließend verpasstem Wiedereinstieg hat sich bei Nvidia in der Vergangenheit bereits mehrfach als teurer erwiesen als das Halten der Position.

Fazit

Die Zwangsliquidation bei Situational Awareness ist beendet, die Märkte haben sich seither erholt, weitere Geschädigte sind bislang nicht bekannt. Die Angst bleibt trotzdem Teil des Geschäfts - nicht als Ausnahmezustand, sondern als Dauerzustand, mit dem eine Entscheidung getroffen werden muss.

Wo sehen Sie aktuell mehr Chance-Risiko: bei Intel nach dem Ausverkauf oder bei Nvidia trotz Burrys Warnung? Kommentieren Sie gerne unten.

Wie ich bei einem Kurssturz ohne erkennbaren Grund konkret vorgehe, habe ich hier ausführlicher beschrieben: https://www.heibel-ticker.de/blog/kurssturz-ohne-grund-kaufen/

Warum Unsicherheit an der Börse eher Treibstoff als Risiko ist, ordne ich hier ein: https://www.heibel-ticker.de/blog/wand-der-sorgen-boerse-rallye-2027/

Wie sich Kursbewegungen ganz grundsätzlich ohne erkennbaren Trigger einordnen lassen, zeige ich hier am Beispiel des DAX: https://www.heibel-ticker.de/blog/sentimentanalyse-dax-ohne-trigger-ke ...