Jefferies belässt Verbio nach Zahlen auf 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,18 % und einem Kurs von 29,22 auf Tradegate (04. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +3,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +21,21 %/+41,41 % bedeutet.