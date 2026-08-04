ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Verbio nach Zahlen auf 'Hold'
- Jefferies bestätigt Verbio auf Hold, Ziel 36 Euro
- Verbio übertrifft eigene Ziele und Konsensschätzung
- Höhere Preise für CO2-Zertifikate waren ausschlaggebend
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe sowohl die eigenen Zielvorgaben als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Grund dafür seien vor allem höhere erzielte Preise beim Verkauf von CO2-Zertifikaten gewesen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,18 % und einem Kurs von 29,22 auf Tradegate (04. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +3,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +21,21 %/+41,41 % bedeutet.
Analyst:
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Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6
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dazu die ganzen Baumaschinen, Landwirtschaf usw.. Alles was im Endeffekt mit Motoren in "LKW Größe" oder darüber Schifffahrt, Lokomotiven auf Nebenstrecken, .......betrieben wird.
Hallo 51400 oder sage ich Deutsche Bank?