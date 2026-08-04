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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Verbio nach Zahlen auf 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Verbio auf Hold, Ziel 36 Euro
    • Verbio übertrifft eigene Ziele und Konsensschätzung
    • Höhere Preise für CO2-Zertifikate waren ausschlaggebend
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Verbio nach Zahlen auf 'Hold'
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe sowohl die eigenen Zielvorgaben als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Grund dafür seien vor allem höhere erzielte Preise beim Verkauf von CO2-Zertifikaten gewesen./rob/bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,18 % und einem Kurs von 29,22 auf Tradegate (04. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +3,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +21,21 %/+41,41 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,19, was eine Steigerung von +5,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen bei Verbio: Enttäuschung über moderate Prognoseerhöhung, Spekulationen zu Verkauf/Übernahme durch Familienaktionär/Finanzinvestor und möglichen Aufschlägen/Delisting-Risiken, Diskussion fundamentaler Stärken (Skalierbarkeit, Ethanol/Methan, CO2-Bepreisung) sowie Debatten, ob Kursbewegungen durch Ölpreis, RED III oder saisonale Effekte erklärt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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