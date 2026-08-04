Cathie Wood stockt SpaceX vor Zahlen auf

Im Mittelpunkt der Käufe stand dabei SpaceX. Kurz vor dem ersten Quartalsbericht des Unternehmens investierte ARK Invest 26 Millionen US-Dollar in den Raumfahrtkonzern und machte die Aktie damit zum größten Einzelkauf der vergangenen Woche.

Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest hat ihr Portfolio neu geordnet und dabei insbesondere Positionen in Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Raumfahrt und autonomes Fahren aufgestockt. Gleichzeitig trennte sich der Fondsmanager von mehreren Beteiligungen aus den Sektoren E-Commerce und Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!

SpaceX größter Zukauf vor erstem Ergebnisbericht

Über die Fonds ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) sowie ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) erwarb ARK Invest insgesamt mehr als 358.000 SpaceX-Aktien.

Die SpaceX-Aktie schloss am Montag mit einem Plus von 5,68 Prozent bei 114,53 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel notiert die Aktie weitere 1,71 Prozent im Plus (Stand: 11:00 Uhr MESZ).

KI-Infrastruktur bleibt einer der wichtigsten Anlageschwerpunkte

Neben der Raumfahrt setzte ARK Invest erneut stark auf den Ausbau seiner Positionen im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Besonders deutlich fiel der Nachkauf bei CoreWeave aus. Das Unternehmen wurde mit Investitionen von 15,5 Millionen US-Dollar aufgestockt.

Auch bei den Halbleiterwerten blieb ARK konsequent investiert. Sowohl Taiwan Semiconductor Manufacturing als auch Nvidia wurden jeweils um 8,2 Millionen US-Dollar aufgestockt.

Meta gehörte ebenfalls zu den größeren Käufen. ARK investierte zusätzliche 8,6 Millionen US-Dollar, nachdem die Aktie infolge höherer operativer Aufwendungen und enttäuschter Gewinnerwartungen für das zweite Quartal unter Druck geraten war.

Tesla bleibt langfristige Kernposition

Auch Tesla nutzte Cathie Wood für weitere Käufe. Nachdem die Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markiert hatte, erhöhte ARK Invest seine Position um weitere 14,3 Millionen US-Dollar.

ARK trennt sich von E-Commerce und Software-Aktien

Auf der Verkaufsseite reduzierte ARK Invest vor allem sein Engagement im E-Commerce- und Softwaresektor. Die größten Verkäufe entfielen auf Shopify mit einem Volumen von 12,7 Millionen US-Dollar, gefolgt von Snowflake mit 5,6 Millionen US-Dollar und Robinhood, wo sich der Fonds von Aktien im Wert von 5,1 Millionen US-Dollar trennte.

Darüber hinaus verkleinerte ARK seine Positionen bei mehreren weiteren Technologiewerten, darunter Alphabet, Amazon und Roblox.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!