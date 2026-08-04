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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Lufthansa verlieren zweistellig nach Zahlen - Chart eingetrübt

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Aktien fallen 10,6 Prozent auf 8,26 Euro
    • Schwache Quartalszahlen und gekapptes Gewinnziel
    • Iran-Krieg und Kerosinpreise gefährden Gewinnpläne
    AKTIE IM FOKUS 2 - Lufthansa verlieren zweistellig nach Zahlen - Chart eingetrübt
    Foto: Boris Roessler - dpa

    (neu: Kurs aktualisiert, Analyst, Details.)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anteile der Lufthansa sind am Dienstag unter dem Eindruck schwacher Quartalszahlen und einem gekappten Gewinnziel auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten zurückgefallen. Zuletzt lagen sie mit einem Minus von 10,6 Prozent auf 8,26 Euro auf dem letzten Platz im MDax der mittelgroßen Börsenwerte.

    Auch im schwächeren europäischen Sektor für die Reise- und Freizeitwerte übernahmen sie mit großem Abstand die rote Laterne. Charttechnisch trübt sich das Bild ein: Die viel beachtete 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend droht zu reißen. Am Vortag hatte es noch anders ausgesehen: Mit Kursen bis fast 9,50 Euro hatten die Lufthansa-Aktien klar von den deutlich gesunkenen Ölpreisen profitiert.

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    Analyst Jaime Rowbotham von der Deutschen Bank merkte an, dass die Airline ihr Jahresziel für den freien Barmittelfluss trotz eines gestutzten Investitionsplans nur bestätigt habe. Er sieht dies als Belastungsfaktor für die Aktien. Das gekappte Ergebnisziel sei derweil gemessen an den Markterwartungen kein größeres Problem.

    Vorstandschef Carsten Spohr hält für 2026 im Tagesgeschäft einen Gewinnrückgang nun doch für möglich. Höhere Ticketpreise hätten den starken Anstieg der Treibstoffpreise bisher nicht ausgleichen können, erklärte der Manager. Zudem buchten die Kunden deutlich kurzfristiger, und die Kerosinpreise schwankten stark. Im zweiten Quartal brach der Gewinn noch stärker ein als gedacht. Der Iran-Krieg und das teure Kerosin drohen also die bisherigen Gewinnpläne des Managements zu durchkreuzen./ajx/stw/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,02 % und einem Kurs von 8,24 auf Tradegate (04. August 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -9,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,88 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -2,84 %/-2,84 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kurseinbruch von rund 10 % und die Einschätzung, dass die Lufthansa-Aktie trotz des Rückgangs noch zu hoch bewertet sei. Hintergrund sind schwächer als erwartete Halbjahreszahlen, eine gesenkte Prognose sowie Belastungen durch Kerosin- und Streikkosten. Einige Anleger sehen bei etwa 7 Euro eine mögliche Einstiegszone, andere steigen wegen anhaltender operativer Risiken und enttäuschender Kursentwicklung aus. Auch das TAP-Angebot wird diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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