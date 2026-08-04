UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Während der Umsatz ein wenig unter der Konsensschätzung liege, habe das operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung recht deutlich überboten, schrieb Robert Krankowski in einer ersten Reaktion am Dienstag. Aus Investorensicht sei die höher als erwartet ausgefallene Bruttomarge der wesentliche positive Aspekt./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 38,00EUR auf Tradegate (04. August 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38,60

Kursziel alt: 38,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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