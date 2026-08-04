Lufthansa verdient 88 Prozent weniger – Aktie crasht zweistellig

Operativ zeigt sich ein harter Bruch zwischen Nachfrage und Ergebnis. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal zwar um 8 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro, getragen von höheren Durchschnittserlösen und einer weiter intakten Reiselust. Doch das bereinigte EBIT brach von 870 Millionen Euro im Vorjahr auf nur noch 383 Millionen Euro ein. Die Marge fiel von 8,4 auf 3,4 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn von 123 Millionen Euro, nach rund einer Milliarde Euro ein Jahr zuvor. Analysten hatten deutlich mehr erwartet.

Lufthansa hat Anleger mit schwachen Quartalszahlen und einer gekappten Gewinnambition geschockt. Die Aktie fiel am Dienstag um bis zu 11 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten und war damit Schlusslicht im MDAX. Besonders bitter: Am Vortag hatte das Papier noch von deutlich gesunkenen Ölpreisen profitiert, nun droht charttechnisch sogar die wichtige 200-Tage-Linie zu reißen.

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Der größte Belastungsfaktor war Kerosin. Die Treibstoffkosten lagen im Quartal rund 750 Millionen Euro über dem Vorjahr, davon mehr als 600 Millionen Euro bei den Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels und Ita. Hinzu kamen mindestens 150 Millionen Euro Belastung durch sechs Streiktage im April. "Wir schauen heute auf ein anspruchsvolles zweites Quartal zurück, das erneut von Krisen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt war. Trotz unserer nochmals verbesserten Auslastung und deutlich gesteigerten Durchschnittserlösen konnten die signifikant gestiegenen Treibstoffkosten nicht vollständig kompensiert werden", sagte Konzernchef Carsten Spohr laut Mitteilung.

Der Iran-Krieg und stark schwankende Kerosinpreise zwingen Lufthansa nun zu mehr Vorsicht. Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro. Bisher hatte Lufthansa noch in Aussicht gestellt, den Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro deutlich zu übertreffen. Am unteren Ende der neuen Spanne wäre nun sogar ein Gewinnrückgang möglich. Auch beim Flugangebot tritt der Konzern auf die Bremse: Die Kapazitäten der Passagierairlines sollen im Gesamtjahr nur noch auf Vorjahresniveau liegen, statt wie zuletzt geplant um bis zu 2 Prozent zu wachsen.

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Zusätzlich belastet der abrupte Abbau der Regionaltochter Lufthansa Cityline. Bis Oktober sollen rund 20.000 Flüge gestrichen werden, auch weil hohe Personalkosten und teures Kerosin viele Strecken unwirtschaftlich machen. Zwar konnten Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik ihre operativen Gewinne steigern, doch im Kerngeschäft Passagierflug bleibt der Druck hoch. JPMorgan bestätigte nach den Zahlen das Votum "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro und rechnet mit Kursschwäche. Für Anleger ist die Botschaft klar: Die Nachfrage ist da, aber Kerosin, Streiks und Kosten fressen die Gewinne auf.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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