JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Ähnlich wie beim Kontrahenten Shell liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um rund zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Matthew Lofting in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Finanzzahlen des Öl- und Gasproduzenten seien alles in allem solide./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 6,54EUR auf Tradegate (04. August 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,5
Kursziel alt: 5,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,5
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