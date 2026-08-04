RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Höhere Treibstoffkosten und die Auswirkungen von Streiks hätten das operative Ergebnis (Ebit) belastet, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die gesenkten Jahresprognosen machten allerdings keine weitere Senkung der Konsensschätzungen mehr nötig./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,93 % und einem Kurs von 8,248EUR auf Tradegate (04. August 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.
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