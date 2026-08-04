AKTIE IM FOKUS
Adidas bleiben angezählt - UBS stuft ab
- Adidas-Aktien stehen nach Quartalszahlen unter Druck
- UBS stuft Adidas ab und senkt das Kursziel deutlich
- Umsatztrend stabil, doch die Marge bleibt verwundbar
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Weiterhin einen schweren Stand haben am Dienstag die Aktien von Adidas gehabt. Nach den in der Vorwoche vorgelegten Quartalszahlen mit am Markt negativ aufgenommenen hohen Marketingausgaben belastete nun eine Abstufung durch die UBS die Titel des Sportartikelherstellers. Der Kursverlust belief sich zuletzt auf fast 3 Prozent auf rund 160 Euro.
Die Schweizer Großbank hatte ihre Kaufempfehlung für Adidas gestrichen und das Kursziel von 219 auf 173 Euro gekappt. Der Umsatztrend erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Analyst Robert Krankowski./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 70,80 auf Tradegate (04. August 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,76 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 28,86 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +7,72 %/+43,21 % bedeutet.