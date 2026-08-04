Trump setzt Iran das härteste Ultimatum – Öl steigt mit jedem Satz

US-Präsident Donald Trump sagte im Oval Office, Gespräche liefen auf Wunsch des Irans, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und weiterer Länder "jetzt gerade". "Dies ist für sie die letzte Chance, ein gutes Abkommen zu unterzeichnen", so Trump. Auf Truth Social warf er der iranischen Führung vor, über laufende Friedensgespräche zu lügen, "ob der Iran das nun zugeben will oder nicht". Der Iran widerspricht dieser Darstellung. Präsident Masoud Pezeshkian erklärte laut staatlichen Medien, Teheran werde seine Grenzen weiter verteidigen, strebe aber keine Ausweitung des Konflikts an.

Trump nennt die Gespräche mit dem Iran die "letzte Chance" – doch Teheran bestreitet, dass solche Gespräche überhaupt laufen. Genau dieser Widerspruch treibt die Ölpreise wieder nach oben. Nachdem Rohöl am Montag noch deutlich gefallen war, legten WTI und Brent am Dienstag wieder zu.

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Im Zentrum steht die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Transportrouten für Öl, Flüssiggas und andere Rohstoffe. Laut Bloomberg drängt Trump den Iran, noch am Dienstag eine Einigung mit Oman zu ermöglichen, damit wieder mehr Schiffe durch die Meerenge fahren können. Zugleich drohte er erneut mit militärischer Gewalt, sollte es keinen Fortschritt geben. "Ich möchte ihnen jede noch so kleine Chance geben, bevor ich sie enthaupte", sagte Trump am Montag. "Ihr werdet es heute oder morgen erfahren. Ich meine, es wird schnell gehen, so oder so. Es ist nicht besonders kompliziert."

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Die Lage bleibt angespannt, weil der Iran weiter auf eigene Rechte zur Kontrolle des Schiffsverkehrs pocht. Ein hochrangiger iranischer Vertreter warnte im Staatsfernsehen, "US-Kriegsschiffe und -Stützpunkte werden in ernsthafter Gefahr sein", sollte Washington die Blockade iranischer Häfen nicht aufheben. Zugleich bleibt die Straße von Hormus laut Bloomberg praktisch geschlossen; nur wenige Schiffe passieren die Engstelle mit eingeschalteten Transpondern.

An den Rohstoffmärkten schlägt diese Unsicherheit sofort durch. WTI-Öl stieg am Dienstag um über 2 Prozent auf etwas mehr als 82 US-Dollar je Barrel, Brent legte ebenfalls deutlich zu und notierte im Bereich von 85 bis 86 US-Dollar. Für Anleger ist damit klar: Solange Washington von Gesprächen spricht, Teheran sie dementiert und die Straße von Hormus blockiert bleibt, bleibt Öl ein politischer Risiko-Trade.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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