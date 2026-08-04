Doch hinter dem Rekord verbirgt sich eine überraschende Wendung

Die Notenbanken der Welt haben im zweiten Quartal 2026 netto 288,9 Tonnen Gold erworben – der höchste jemals in einem zweiten Quartal gemessene Wert. Bemerkenswert ist vor allem der Zeitpunkt: Gekauft wurde in ein Quartal hinein, in dem der Goldpreis rund 16 Prozent nachgab. Wer die Zahlen des World Gold Council genauer liest, findet allerdings noch eine zweite, deutlich unbequemere Geschichte.

Der am 30. Juli veröffentlichte Bericht „Gold Demand Trends" des World Gold Council (WGC) liefert für Edelmetallanleger die vielleicht wichtigste Botschaft dieses Sommers. Während sich private Investoren im zweiten Quartal von Gold-ETFs trennten und die Schmucknachfrage unter den hohen Preisen einbrach, griffen die offiziellen Institutionen so beherzt zu wie selten zuvor. Mit netto 288,9 Tonnen lagen die Käufe rund 62 Prozent über dem Vorjahreswert von 177,9 Tonnen.

Der Kontrast zur Preisentwicklung könnte kaum größer sein. Das zweite Quartal war für Gold das schwächste seit 2013; vom Rekordhoch bei 5.598 US-Dollar aus dem Januar hat das Metall inzwischen deutlich abgegeben und notiert aktuell bei rund 4.050 US-Dollar. Die Notenbanken haben diese Schwäche offenkundig nicht als Warnsignal gelesen, sondern als Gelegenheit.

Polen und China führen die Käuferliste an

Größter Einzelkäufer war die polnische Nationalbank mit 51 Tonnen. Warschau setzt damit einen Kurs fort, der das Land in die Nähe seines selbst gesteckten Ziels von 700 Tonnen Goldreserven bringt. Auf Platz zwei folgt die People's Bank of China mit 33 Tonnen – dem größten Quartalszukauf seit Ende 2023 und ein Signal, dass Peking seine Diversifikationsstrategie nach einer ruhigeren Phase wieder beschleunigt.

Dahinter zeigt sich ein breites Feld kleinerer Käufer: Usbekistan mit 16 Tonnen, Kasachstan mit 15 Tonnen sowie die Zentralbanken Jordaniens und Tschechiens mit jeweils rund 6 Tonnen. Diese Breite ist für die Einordnung wichtiger als die absolute Zahl. Ein Rekordquartal, das von einem einzigen Großkäufer getragen wird, wäre fragil. Verteilt sich die Nachfrage dagegen über zahlreiche Institutionen unterschiedlicher Regionen und Motivlagen, spricht das für einen strukturellen Trend statt für einen Einzeleffekt.

Auf der Gegenseite steht Russland

Nicht alle Notenbanken kauften. Die russische Zentralbank war mit 22 Tonnen der größte Verkäufer des Quartals. Als Grund gilt der Druck auf den föderalen Haushalt – Gold dient hier schlicht als Liquiditätsreserve, die zur Deckung von Defiziten herangezogen wird. Auch die Türkei stand erneut auf der Verkäuferseite, allerdings mit nur noch 4 Tonnen und damit deutlich zurückhaltender als im ersten Quartal.

Diese Verkäufe sind für die Interpretation zentral. Sie zeigen, dass ein Teil der offiziellen Goldbewegungen nichts mit strategischen Überzeugungen zu tun hat, sondern mit Haushaltszwängen. Wer Zentralbankkäufe pauschal als Vertrauensbeweis in Gold liest, macht es sich zu einfach – und wer Zentralbankverkäufe pauschal als Vertrauensverlust deutet, ebenso.

Der unbequeme Teil: Eine Revision, die das Halbjahresbild dreht

An dieser Stelle wird es für aufmerksame Anleger interessant. Denn parallel zum Rekordwert für das zweite Quartal hat Metals Focus, der Datenlieferant des World Gold Council, seine Schätzung für das erste Quartal drastisch nach unten korrigiert: von ursprünglich 244 Tonnen auf nur noch 57 Tonnen.

Das ist keine kosmetische Anpassung, sondern eine Revision um mehr als drei Viertel. Und sie verändert das Gesamtbild erheblich. Denn in der Summe ergibt sich für das erste Halbjahr 2026 eine Zentralbanknachfrage von rund 345 Tonnen – der schwächste Halbjahreswert seit 2022. Das Rekordquartal war also, nüchtern betrachtet, in erster Linie eine Aufholbewegung nach einem außergewöhnlich schwachen Jahresauftakt.

Für die redaktionelle Bewertung heißt das: Beide Aussagen stimmen gleichzeitig. Das zweite Quartal war ein Rekord. Das erste Halbjahr war schwach. Wer nur eine der beiden Zahlen zitiert, erzählt eine unvollständige Geschichte – und in der Berichterstattung der vergangenen Tage war meist nur die erste zu lesen.

Was nicht in der Statistik steht

Ein weiterer Punkt verdient Beachtung: Ein erheblicher Teil der Zentralbankkäufe wird nie offiziell gemeldet. Der WGC weist seit 2022 durchgängig einen hohen Anteil an „unreported buying" aus – jener Differenz zwischen der geschätzten Gesamtnachfrage und den tatsächlich von Institutionen berichteten Zukäufen. Die dem Bericht zugrunde liegenden Meldedaten wurden zudem nur bis zum 24. Juli erfasst; spätere Meldungen können zu weiteren Revisionen führen.

Anleger sollten daraus die richtige Schlussfolgerung ziehen. Die Zentralbanknachfrage ist real und sie ist bedeutend – aber die veröffentlichten Quartalszahlen sind Schätzungen mit erheblicher Fehlermarge, nicht exakte Messwerte. Eine Anlageentscheidung, die auf einer einzelnen Quartalszahl aufbaut, steht auf schwankendem Grund.

Der Ausblick bleibt konstruktiv

Trotz aller Einschränkungen: Die strukturelle Richtung ist eindeutig. Die WGC-eigene Umfrage unter Reservemanagern zeigt, dass eine große Mehrheit der befragten Institutionen mit steigenden globalen Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten rechnet. Rund drei Viertel gehen zudem davon aus, dass ihre Dollar-Bestände über die nächsten fünf Jahre sinken werden.

Genau hier liegt der eigentliche Kern der Geschichte. Zentralbanken agieren nicht in Quartalen, sondern in Jahrzehnten. Ihre Goldkäufe sind kein Timing-Signal für den kurzfristigen Preisverlauf – wer im April auf Basis der Zentralbanknachfrage gekauft hat, sitzt heute auf Verlusten. Sie sind aber ein Indikator dafür, wie institutionelle Akteure die langfristige Rolle des US-Dollars und die Absicherung gegen geopolitische Risiken einschätzen.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der World Gold Council ein weiteres starkes, wenn auch unter dem Niveau von 2025 liegendes Jahr der offiziellen Nachfrage. Die Angebotsseite dürfte nur moderat wachsen: Höhere Preise und gesunde Produzentenmargen stützen zwar die Minenproduktion, doch operative Beschränkungen und lange Projektlaufzeiten begrenzen das Tempo.

Der Goldmarkt hat im ersten Halbjahr 2026 vor allem eines getan – seinen Käufer gewechselt. Wer in dieser Phase langfristig denkt, findet in den Notenbanken bemerkenswert geduldige Mitstreiter.











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