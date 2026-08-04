Elmos Semiconductor Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 04.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Elmos Semiconductor Aktie. Sie fällt um -3,95 % auf 143,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute bei der Elmos Semiconductor Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Elmos Semiconductor abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,49 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +3,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,55 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Elmos Semiconductor +54,02 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,47 % 1 Monat -15,55 % 3 Monate -18,49 % 1 Jahr +69,77 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 04.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,51 Mrd.EUR € wert.

Die zugrunde liegende Leistung im zweiten Quartal entsprach weitgehend unseren Erwartungen und bestätigte die anhaltende operative Dynamik sowie die solide Cash-Generierung. Dennoch wurden die berichteten Ergebnisse durch nicht-operative IFRS 2-Belastungen verzerrt, die das kurzfristige Sentiment belasten könnten, trotz des unveränderten zugrunde liegenden Bildes.

Das Chipunternehmen Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage und hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Allerdings schwächte sich das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal ab. Elmos wachse weiter sehr dynamisch und …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +1,61 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,40 %. ON Semiconductor legt um +7,10 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +1,93 %.

Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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