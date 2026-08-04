🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bafin wirft NordLB Mängel bei Geldwäscheprävention vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Bafin rügt Rückstand bei NordLB-Kundendaten
    • NordLB soll Konzept zur Datenpflege umsetzen
    • Bank betont Weiterentwicklung statt Systemversagen
    Bafin wirft NordLB Mängel bei Geldwäscheprävention vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin hat Mängel bei der Geldwäscheprävention der Norddeutschen Landesbank (NordLB) beanstandet. Diese Beanstandungen beträfen vor allem einen erheblichen Rückstand bei der Aktualisierung von Kundendaten, teilte die Behörde mit. Auch gebe es "Defizite in den Prozessen". Damit verstoße die Landesbank gegen Vorgaben des Geldwäschegesetzes.

    Die Bafin ordnete laut der Mitteilung von Montag an, dass die NordLB "angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen" müsse: So müsse ein Konzept zur Aktualisierung der Kundendaten vorgelegt und umgesetzt werden. Außerdem müssten sämtliche nicht aktualisierten Kundendaten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auf einen aktuellen und vollständigen Stand gebracht werden.

    NordLB: "Arbeiten intensiv an der Erfüllung der Anforderungen"

    "Wir arbeiten intensiv an der Erfüllung der Anforderungen und haben entsprechende Maßnahmen initiiert", sagte eine Sprecherin der NordLB. Das geforderte Konzept sei entwickelt und werde "konsequent umgesetzt". Die Landesbank stehe im "engen, konstruktiven und lösungsorientierten Austausch mit der Aufsicht".

    Die NordLB betonte, die Anordnung beziehe sich auf Weiterentwicklungs- und Harmonisierungserfordernisse in bestehenden Prozessen, "jedoch nicht auf ein generelles Versagen des Präventionssystems".

    Das Geldwäschegesetz verpflichtet Banken laut Bafin zu umfassenden Kundensorgfaltspflichten. Die Unternehmen müssten dazu unter anderem Geschäftsbeziehungen kontinuierlich überwachen und sicherstellen, dass die jeweiligen Dokumente, Daten und Informationen aktualisiert werden. So sollen Kreditinstitute verhindern, dass ihre Leistungen dazu missbraucht werden, Gewinne aus Straftaten in den legalen Geldkreislauf einzuschleusen.

    Bafin geht gegen Helaba vor

    Mitte Juli war bekanntgeworden, dass die Bafin Mängel bei der Geldwäschekontrolle der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) moniert. Hier ging es besonders um die Identifizierung von Kunden und die Überprüfung und Aktualisierung von Kundendaten. Betroffen waren zudem die Risikoanalyse und die Überwachung von Transaktionen. Bereits im Dezember hatte die Bafin wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention gegen die Helaba ein Bußgeld von 20.000 Euro verhängt./tst/DP/men







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Bafin wirft NordLB Mängel bei Geldwäscheprävention vor Die Finanzaufsicht Bafin hat Mängel bei der Geldwäscheprävention der Norddeutschen Landesbank (NordLB) beanstandet. Diese Beanstandungen beträfen vor allem einen erheblichen Rückstand bei der Aktualisierung von Kundendaten, teilte die Behörde mit. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     