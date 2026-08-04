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    Besonders beachtet!

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    TKMS Aktie heute im Plus - 04.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +3,30 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie heute im Plus - 04.08.2026
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.08.2026

    Die TKMS Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,30 % auf 87,70 zulegen. Das sind +2,80  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +3,92 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 87,70. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der Kurs der TKMS Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,73 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +27,92 %.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,63 %
    1 Monat +2,16 %
    3 Monate -1,73 %
    1 Jahr -11,25 %
    Stand: 04.08.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,57 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 04.08. - ATX stark +1,12 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,72 %. Leonardo notiert im Plus, mit +3,64 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,42 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,56 %

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +4,00 %
    +7,63 %
    +2,16 %
    -1,73 %
    -3,07 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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