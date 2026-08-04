TKMS Aktie heute im Plus - 04.08.2026

Der Kurs der TKMS Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,73 %.

Die TKMS Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,30 % auf 87,70€ zulegen. Das sind +2,80 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +3,92 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 87,70€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +27,92 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,63 % 1 Monat +2,16 % 3 Monate -1,73 % 1 Jahr -11,25 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 04.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,57 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,72 %. Leonardo notiert im Plus, mit +3,64 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,42 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,56 %

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.