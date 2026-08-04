AUTO1 Group Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 04.08.2026

Mit einer Performance von -3,61 % musste die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,64 %, geht es heute bei der AUTO1 Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die AUTO1 Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +29,05 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,48 % verloren.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,86 % 1 Monat -6,97 % 3 Monate +29,05 % 1 Jahr -10,98 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 04.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,96 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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