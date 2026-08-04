adidas Aktie heute im Minus - 04.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die adidas Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,23 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,60 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die adidas Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,60 %.

Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um -10,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von adidas einen Rückgang von -4,93 %.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,36 % 1 Monat -12,76 % 3 Monate +8,60 % 1 Jahr -4,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.08.2026, 12:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der adidas-Aktie von etwa 151 auf 164,7–164,85 Euro und die Frage nach einem Wiedereinstieg. Technisch gelten 159 Euro als wichtige Unterstützung sowie 162,55/164,65, 166,65 und 168,80 Euro als Widerstände. Unter 159 Euro beziehungsweise 146,41–147,05 Euro drohen bearishe Signale. Der Insiderkauf von Vorstand Gulden bei 158,93 Euro wird unterschiedlich bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,78 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,55 %. PUMA notiert im Minus, mit -1,64 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,45 %.

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Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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