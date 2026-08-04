ITM Power Aktie mit starker Tagesperformance - 04.08.2026

Die ITM Power Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,33 % auf 1,2300€. Damit gewinnt die Aktie +0,0510 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,2300€, mit einem Plus von +4,33 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ITM Power in den letzten drei Monaten Verluste von -37,39 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -3,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,20 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +65,25 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,25 % 1 Monat -20,20 % 3 Monate -37,39 % 1 Jahr +65,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.08.2026, 12:02 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ITM Powers Kurschancen rund um die Geschäftszahlen am 13. August und ein erwartetes Unternehmensupdate. Diskutiert werden eine Stabilisierung mit möglicher Erholung, eine sommerliche Seitwärtsbewegung oder ein Kursschub durch FID, Großauftrag oder Projektnews. Rückenwind liefert die erste Wasserstofflieferung aus dem 200-MW-Projekt in Lingen an Evonik; langfristig bleibt die Bewertung vor allem von weiteren Aufträgen und dem Hochlauf der PEM-Elektrolyse abhängig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 848,95 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,69 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +0,82 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,91 %. Siemens Energy legt um +1,45 % zu

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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