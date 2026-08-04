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    High Tide veröffentlicht seine vorläufigen Prognosen für das dritte Quartal 2026

    High Tide veröffentlicht seine vorläufigen Prognosen für das dritte Quartal 2026
    Foto: adobe.stock.com

    Das Unternehmen rechnet im Vorfeld der Analystenprognosen mit Rekordzahlen bei Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA

     

    Des Weiteren gibt das Unternehmen den Vertrieb von mehr als 10 Tonnen medizinischen Cannabisblüten über die Remexian Pharma GmbH bekannt, was die Marktposition des Unternehmens im deutschen Markt weiter festigt

     

    CALGARY, AB, 4. August 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – freut sich, seine Prognoseschätzungen hinsichtlich der erwarteten Ergebnisse für das am 31. Juli 2026 zu Ende gegangene dritte Geschäftsquartal zu veröffentlichen.

     

     

     

    1 Auf Grundlage von FactSet per 3. August 2026.

    2 Bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Tilgungen („EBITDA“). Diese Finanzkennzahl hat laut den international geltenden Standards für das Berichtswesen (International Financial Reporting Standards, „IFRS“) keine standardisierte Bedeutung und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Nicht-IFRS-Kennzahlen bieten den Anlegern eine ergänzende Methode zur Ermittlung der betrieblichen Performance des Unternehmens und lenken so den Blick auf Trends im Kerngeschäft des Unternehmens, die bei ausschließlicher Berücksichtigung von IFRS-konformen Bewertungsmethoden ansonsten möglicherweise nicht erkennbar wären. Die Unternehmensführung verwendet bei der Messung der Finanzperformance des Unternehmens solche nicht-IFRS-konformen Bewertungsmethoden.

     

    „An den Vorgaben für dieses Quartal zeigt sich die zunehmende Ertragskraft der globalen Plattform, die wir aufgebaut haben. Wir erwarten für das Unternehmen neue Rekordzahlen bei Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA mit einem Wachstum von jeweils mindestens 30 %, 27 % bzw. 43 % im Vergleich zum Vorjahr. Wichtig ist vor allem, dass selbst die untere Grenze unserer Vorgaben die höchste aktuelle Analystenschätzung für alle drei Kennzahlen übertrifft. Aus unserer Sicht ist dies ein deutlicher Beweis dafür, dass die aktuellen Markterwartungen die Stärke, den Umfang und die operative Hebelwirkung unserer Geschäftstätigkeit noch nicht vollständig erfasst haben“, erläutert Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

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