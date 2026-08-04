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    Bitzero vertieft seine Technik- und Supply-Chain-Kompetenzen durch Kooperation mit der Firma Vertiv

    Bitzero vertieft seine Technik- und Supply-Chain-Kompetenzen durch Kooperation mit der Firma Vertiv
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Zusammenarbeit stärkt Bitzeros wachsendes Ökosystem von führenden Infrastruktur- und Technologiepartnern

     

    Vancouver, British Columbia / 4. August 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von nachhaltiger Hochleistungsrechner- („HPC“) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, hat heute eine Kooperation mit der Firma Vertiv, einem Weltmarktführer auf dem Gebiet der kritischen digitalen Infrastruktur, angekündigt. Dadurch wird Bitzeros wachsendes Ökosystem an Technik-, Planungs- und Supply-Chain-Anbietern weiter gestärkt und die Bereitstellung von Datenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation unterstützt.

     

    Zusätzlich zu Bitzeros bereits angekündigten Partnerschaften wird mit der Firma Vertiv das Know-how in den Bereichen kritische Stromversorgung, Wärmemanagement und Infrastrukturbereitstellung weiter vertieft, was die Planung und die Bereitstellung von KI-, HPC- und Hyperscale-Rechenzentren begünstigt. Die neue Geschäftsbeziehung bietet Bitzero einen breiteren Zugang zu bewährten Technologien und Planungskompetenzen, die zu einer rascheren Projektabwicklung beitragen können und gleichzeitig den Anforderungen an Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit gerecht werden.

     

    Vertivs Technologien und Know-how werden erwartungsgemäß eine zentrale Säule innerhalb von Bitzeros weiter gefasster Umsetzungsplattform bilden und globale Fachkenntnisse auf dem Gebiet der kritischen Stromversorgungs- und Kühlsysteme einbringen, wie etwa erweiterte Kompetenzen in Design und Planung von Flüssigkeitskühlungssystemen (Liquid Cooling), wie sie für moderne KI- und HPC-Umgebungen unerlässlich sind. Mit steigender Rechendichte und sich wandelnden Kundenanforderungen gewinnen integrierte End-to-End-Infrastruktursysteme und modulare Lösungen zunehmend an Bedeutung für die erfolgreiche Bereitstellung resilienter, skalierbarer und effizienter digitaler Infrastrukturen. Die Kunden werden bei der zügigen Installation unterstützt und die Zeit bis zum ersten Token (Time-to-Token) wird verkürzt.

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