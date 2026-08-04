FMC sehr schwach - Enttäuschung über Behandlungszahlen in USA

Die Papiere unterschritten die kurzfristigen Trendlinien und näherten sich der 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend angesehen wird. Zuletzt notierten die Papiere 7,7 Prozent im Minus bei 41,93 Euro und waren zweitschwächster Wert im Dax .

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FMC sind am Dienstag trotz guter Quartalszahlen des Dialysespezialisten auf den tiefsten Stand seit einem Monat abgesackt. An der Börse überwogen die Sorgen über enttäuschende Behandlungszahlen in den USA.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursgewinn seit Jahresbeginn schmolz damit auf rund zwei Prozent zusammen. Von den früheren Höchstständen ist die Aktie ohnehin weit entfernt: 2018 kostete sie zeitweise fast 94 Euro, ehe eine Serie von Gewinnwarnungen den Kurs bis Oktober 2022 auf rund 26 Euro drückte. Erst mit dem Spar- und Umbauprogramm setzte die Erholung ein.

Im zweiten Quartal verdiente FMC dank des Sparprogramms, höherer Vergütungen und einer Sondererstattung in den USA überraschend viel. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis legte währungsbereinigt um 23 Prozent zu. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Das zweite Quartal sei zwar überraschend stark ausgefallen, doch habe FMC erheblich von den befristeten US-Vergütungsregeln für neue Dialysemedikamente (TDAPA) profitiert, schrieb UBS-Analyst Graham Doyle. Enttäuschend seien zudem die Behandlungszahlen in den USA gewesen.

JPMorgan-Experte David Adlington sieht den Überraschungseffekt vor allem darin, dass der Markt den Zeitpunkt der TDAPA-Erstattungen falsch eingeschätzt habe. Nach der bestätigten Jahresprognose dürften nun die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das zweite Halbjahr sinken./edh/tav/men

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,13 % und einem Kurs von 41,05 auf Tradegate (04. August 2026, 12:05 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -5,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,73 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,08 Mrd.. Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -24,99 %/+6,46 % bedeutet.



