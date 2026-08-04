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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Anleger machen bei Zalando Kasse - Schwache Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando-Aktien brechen nach Quartalszahlen ein
    • Umsatz und Gewinn bleiben hinter Erwartungen zurück
    • Stopp-Loss-Verkäufe verstärken den Kursrutsch
    AKTIE IM FOKUS 2 - Anleger machen bei Zalando Kasse - Schwache Quartalszahlen
    Foto: Bodo Marks - dpa

    (Neu: Kurse, Morgan Stanley, Details zu Jefferies, Charttechnik)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen nach enttäuschenden Quartalszahlen haben am Dienstag die zuletzt gut gelaufenen Aktien von Zalando einbrechen lassen. Die Papiere des Online-Händlers sackten bis zum Mittag um mehr als 15 Prozent auf 24,67 Euro ab und bildeten damit das Schlusslicht im Dax . Der auf Rekordniveau notierende deutsche Leitindex legte zuletzt um 0,6 Prozent zu.

    Zalando hatte im zweiten Quartal weniger Umsatz als erwartet erzielt und auch weniger als gedacht verdient. Die Prognose für das laufende Jahr konkretisierte das Management.

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    Analyst Luke Holbrook von der US-Bank Morgan Stanley hob unter anderem die Enttäuschung beim bereinigten operativen Ergebnis hervor. Noch wichtiger aber sei die schwächere Umsatzentwicklung, die Fragen hinsichtlich des langfristigen Kauf- und Bindungsverhaltens von Neukunden aufwerfen könnte.

    Nach Einschätzung des Experten Frederick Wild vom Analysehaus Jefferies sind die Ergebnisse angesichts hoher Erwartungen durchwachsen ausgefallen. "Kritisch" sieht er in diesem Zusammenhang, dass das Wachstum des Bruttowarenwerts enttäuscht habe.

    Von Jefferies hieß es zudem, dass wohl viele Anleger von Zalando auf weiter steigende Kurse gewettet hätten. Nach den enttäuschenden Quartalszahlen am Dienstag nun mangelte es offenbar an neuen Käufern am Markt; damit ging die Nachfrage abrupt zurück, was den Kursrutsch erklären kann.

    Zudem sichern sich Optimisten am Markt oft mit Stopp-Loss-Verkaufsaufträgen gegen Kursverluste ab. Fällt der Kurs stark wie jetzt bei Zalando, kann es entsprechend zu einer Reihe von Verkaufsorders kommen, was die Papiere zusätzlich unter Druck setzen kann.

    Die Aktien von Zalando sind seit Mitte Mai in der Spitze um 64 Prozent in die Höhe geschnellt. Mit dem Kursrutsch am Dienstag hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. So notierten die Papiere unter der 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend beschreibt. Unterstützung liefert derweil bereits seit Anfang Juni die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maßstab für die langfristige Entwicklung./la/err/men

    Zalando

    -16,12 %
    -15,87 %
    -11,22 %
    +25,24 %
    +5,03 %
    -15,50 %
    -72,50 %
    -18,18 %
    +6,35 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 26.102 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -15,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +1,54 %/+46,22 % bedeutet.





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