JEFFERIES stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1120 Pence belassen. Nach einem um sechs Prozent über der Konsensschätzung liegenden Vorsteuergewinn dürften die Konsensschätzungen zulegen, schrieb Joseph Dickerson in einer Studie am Dienstag. Die bilanzielle Stärke der britischen Großbank sei bemerkenswert./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 18,37EUR auf Tradegate (04. August 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,2

Kursziel alt: 11,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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