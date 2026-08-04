JEFFERIES stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1120 Pence belassen. Nach einem um sechs Prozent über der Konsensschätzung liegenden Vorsteuergewinn dürften die Konsensschätzungen zulegen, schrieb Joseph Dickerson in einer Studie am Dienstag. Die bilanzielle Stärke der britischen Großbank sei bemerkenswert./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 18,37EUR auf Tradegate (04. August 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,2
Kursziel alt: 11,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,2
Kursziel alt: 11,2
Währung: GBP
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