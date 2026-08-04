JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Die Stimmung sei nach wie vor gedrückt, schrieb Hannes Leitner in einem Ausblick am Dienstag. Forderungen von Investoren nach Ausschüttungen seien berechtigt angesichts der Erwirtschaftung von Barmitteln durch den Zahlungsdienstleister. Allerdings bleibe der Zeitpunkt solcher Ausschüttungen unklar./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 927,7EUR auf Tradegate (04. August 2026, 12:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1166

Kursziel alt: 1166

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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