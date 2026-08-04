DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die negative Marktreaktion nach einem Bericht der "Financial Times" über Gespräche mit Brystol-Meyer-Squibb über eine Fusion. Er könne die Beweggründe für einen solchen Deal nachvollziehen und hält ihn für finanziell attraktiv. Zugleich adressierte er aber auch die Sorgen vor einer strategischen Verwässerung./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 137EUR auf Tradegate (04. August 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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