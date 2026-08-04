DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Wie erwartet habe der Konsumgüterhersteller seine Margenziele für die Consumer-Sparte nach unten hin angepasst, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zuvor noch habe der Aktienkurs von der Hoffnung auf eine starke Sonnenschutz-Saison profitiert, was die Auswirkung auf die Marge hätte begrenzen können. Der anderthalbjährige Sanierungsplan für die Marke Nivea deutet ihm zufolge auf tiefgreifende Probleme im gesamten Consumer-Geschäft hin, - zusätzlich zum aktuellen Gegenwind im Geschäft mit der Elektroindustrie der Sparte Tesa./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 77,48EUR auf Tradegate (04. August 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte