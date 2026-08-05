Ihre wichtigsten Termine
Frische Zahlen von Ebay, Eli Lill, Allstate, Infineon, Novo Nordisk, Walt Disney
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:45 Uhr, Deutschland: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)
06:45 Uhr, Deutschland: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Klöckner & Co, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk)
07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Legal + General Group, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Japan: Suzuki Motor, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Japan: Honda Motor, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen
12:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Walt Disney, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, Niederlande: Qiagen, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Expedia, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Ebay, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Sandisk, Jahreszahlen
22:15 Uhr, USA: Allstate, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
03:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 7/26
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 6/26
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Dienste 7/26
09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Services Index 7/26
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 05.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 01:50 JPN BoJ Monetary Policy Meeting Minutes 02:00 USA Fed's Schmid speech 09:15 ESP HCOB Services PMI 09:55 DEU HCOB Composite PMI 09:55 DEU HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 14:15 USA ADP Employment Change 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 22:05 USA Fed-Mitglied Cook spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|06.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|06.08. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|06.08. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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