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    Ihre wichtigsten Termine

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    Frische Zahlen von Ebay, Eli Lill, Allstate, Infineon, Novo Nordisk, Walt Disney

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Zahlen von Ebay, Eli Lill, Allstate, Infineon, Novo Nordisk, Walt Disney

    Untermehmenstermine

    06:45 Uhr, Deutschland: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)
    06:45 Uhr, Deutschland: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Klöckner & Co, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk)
    07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Legal + General Group, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Japan: Suzuki Motor, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Japan: Honda Motor, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen
    12:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Walt Disney, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, Niederlande: Qiagen, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Expedia, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Ebay, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Sandisk, Jahreszahlen
    22:15 Uhr, USA: Allstate, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    03:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 7/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 6/26
    09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Dienste 7/26
    09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Services Index 7/26
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 05.08.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNLabor Cash Earnings (YoY)
    01:50JapanJPNBoJ Monetary Policy Meeting Minutes
    02:00USAUSAFed's Schmid speech
    09:15SpanienESPHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    11:00Euro ZoneEURProducer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    14:15USAUSAADP Employment Change
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    22:05USAUSAFed-Mitglied Cook spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

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    06.08. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    alle Webinare anzeigen »

     

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