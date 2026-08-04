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    Besonders beachtet!

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    Technotrans Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 04.08.2026

    Am 04.08.2026 ist die Technotrans Aktie, bisher, um -8,16 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Technotrans Aktie.

    Besonders beachtet! - Technotrans Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 04.08.2026

    Technotrans ist ein Spezialist für Flüssigkeits- und Thermomanagement, u.a. für Druckindustrie, E-Mobilität, Medizintechnik und Laser. Kernprodukte: Kühl- und Temperiersysteme, Filtrations- und Dosiertechnik, Services. Starke Nischenposition in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Wichtige Wettbewerber: Rittal, Pfannenberg, Güntner, Parker. USP: hohe Spezialisierung, kundenspezifische Systemlösungen, Branchenfokus auf Zukunftsmärkte.

    Technotrans aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.08.2026

    Die Technotrans Aktie notiert aktuell bei 29,25 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,16 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,60  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,08 %, geht es heute bei der Technotrans Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Technotrans mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,82 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Technotrans Aktie damit um +10,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Technotrans einen Rückgang von -8,67 %.

    Technotrans Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,88 %
    1 Monat -3,51 %
    3 Monate -4,82 %
    1 Jahr +38,60 %
    Stand: 04.08.2026, 12:35 Uhr

    Informationen zur Technotrans Aktie

    Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,05 Mio. € wert.

    technotrans hebt die Marge im Halbjahr trotz geringerem Umsatz


    Die technotrans SE hat im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 113,3 Millionen Euro erzielt, nach 120,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, womit das Unternehmen im Rahmen der eigenen Erwartungen blieb. Das operative Ergebnis lag mit einem …

    Technotrans: Ergebnisqualität verbessert, H1 2026 Auftragsbestand 96 Mio. €


    Trotz rückläufigem Umsatz zeigt der Konzern Stärke: Marge stabil, Cashflow verbessert, Auftragsbestand wächst – und ein Großauftrag eröffnet neue Wachstumsperspektiven.

    Technotrans boosts earnings quality in H1 2026, backlog hits €96m


    In the first half of 2026, the company delivered resilient profitability, solid cash flow progress and a strengthening order pipeline, underpinning its full-year outlook.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alfa Laval, GEA Group und Co.

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. GEA Group notiert im Plus, mit +0,48 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,35 %. Eaton legt um +1,13 % zu

    Technotrans Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Technotrans

    -7,54 %
    +10,88 %
    -3,51 %
    -4,82 %
    +38,60 %
    +27,42 %
    +6,22 %
    +67,10 %
    +6,62 %
    ISIN:DE000A0XYGA7WKN:A0XYGA
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