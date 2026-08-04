Rockwell Automation Aktie leidet unter Verkäufen - 04.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rockwell Automation Aktie. Sie fällt um -3,45 % auf 403,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute bei der Rockwell Automation Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Rockwell Automation ist ein US-Anbieter von Industrieautomatisierung und digitaler Fabrik. Kernprodukte: Steuerungen (Allen-Bradley), Software/IIoT (FactoryTalk), Sicherheits- und Antriebstechnik, Services. Starke Position in Nordamerika, global bedeutend in Smart Manufacturing. Wichtige Wettbewerber: Siemens, Schneider Electric, ABB, Emerson. USP: enge IT/OT-Integration, Partnerschaft mit Microsoft, fokussiertes Automatisierungsportfolio.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rockwell Automation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,22 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rockwell Automation Aktie damit um +0,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rockwell Automation +23,84 % gewonnen.

Rockwell Automation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,39 % 1 Monat -1,41 % 3 Monate +18,22 % 1 Jahr +38,05 %

Informationen zur Rockwell Automation Aktie

Stand: 04.08.2026, 12:35 Uhr

Es gibt 111 Mio. Rockwell Automation Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,90 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Emerson Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +2,27 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +2,46 %. Siemens legt um +0,19 % zu

Rockwell Automation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rockwell Automation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rockwell Automation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.