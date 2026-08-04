Amadeus FiRe Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 04.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Amadeus FiRe Aktie. Sie fällt um -6,14 % auf 20,650€. Der Kursrückgang der Amadeus FiRe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,14 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Amadeus FiRe, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,54 % Verlust nach sich zog.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -9,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amadeus FiRe -47,67 % verloren.

Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,64 % 1 Monat +4,41 % 3 Monate -8,54 % 1 Jahr -66,42 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Stand: 04.08.2026, 12:36 Uhr

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,17 Mio. € wert.

Amadeus Fire hat die vorläufigen Zahlen in ihrem vollständigen Q2/H1 26 Bericht bestätigt, nachdem letzte Woche die Prognose herabgesetzt wurde. Der Umsatz der Gruppe im ersten Halbjahr fiel im Jahresvergleich um 8,0 % auf 171,7 Mio. EUR, während das operative EBITA um 45,8 % im Jahresvergleich auf 3,5 Mio. EUR sank.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Randstad notiert im Plus, mit +0,03 %.

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Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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