🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amadeus FiRe Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 04.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Amadeus FiRe Aktie bisher Verluste von -6,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amadeus FiRe Aktie.

    Besonders beachtet! - Amadeus FiRe Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 04.08.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

    Amadeus FiRe aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.08.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Amadeus FiRe Aktie. Sie fällt um -6,14 % auf 20,650. Der Kursrückgang der Amadeus FiRe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,14 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Amadeus FiRe, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,54 % Verlust nach sich zog.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -9,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amadeus FiRe -47,67 % verloren.

    Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,64 %
    1 Monat +4,41 %
    3 Monate -8,54 %
    1 Jahr -66,42 %
    Stand: 04.08.2026, 12:36 Uhr

    Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,17 Mio. € wert.

    Amadeus Fire AG: Detaillierter Q2-Bericht bestätigt Prelims; H2 im Fokus; KAUFEN


    Amadeus Fire hat die vorläufigen Zahlen in ihrem vollständigen Q2/H1 26 Bericht bestätigt, nachdem letzte Woche die Prognose herabgesetzt wurde. Der Umsatz der Gruppe im ersten Halbjahr fiel im Jahresvergleich um 8,0 % auf 171,7 Mio. EUR, während das operative EBITA um 45,8 % im Jahresvergleich auf 3,5 Mio. EUR sank.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Randstad notiert im Plus, mit +0,03 %.

    Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amadeus FiRe

    -6,14 %
    -9,64 %
    +4,41 %
    -8,54 %
    -66,42 %
    -79,13 %
    -86,65 %
    -65,80 %
    +42,10 %
    ISIN:DE0005093108WKN:509310
    Amadeus FiRe direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Amadeus FiRe Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 04.08.2026 Am heutigen Handelstag muss die Amadeus FiRe Aktie bisher Verluste von -6,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amadeus FiRe Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     