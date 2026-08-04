Caterpillar Aktie klettert nach oben - +6,83 % - 04.08.2026

Mit einer Performance von +6,83 % konnte die Caterpillar Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Caterpillar Aktie. Nach einem Plus von +2,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 773,00€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Caterpillar Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,60 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Caterpillar Aktie damit um +2,02 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,65 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +48,28 % gewonnen.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,02 % 1 Monat -14,65 % 3 Monate -3,60 % 1 Jahr +97,84 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 04.08.2026, 12:36 Uhr

Es gibt 461 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 339,00 Mrd. € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deere, Volvo Registered (B) und Co.

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -1,16 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +3,20 %.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar