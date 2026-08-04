JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nike von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 40 US-Dollar gesenkt. Finanzielle Belastungen aus der Ende 2024 begonnenen Strategie "Win Now" könnten sich noch bis in das Jahr 2028 hinziehen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So könnten beispielsweise Umstrukturierungen auf dem chinesischen Markt den dort erzielten Umsatz um mehr als eine Milliarde US-Dollar schmälern. Mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie im zweiten Halbjahr 2027 und im Jahr 2028 liegt er nach eigener Aussage um rund ein Fünftel unter den jeweiligen Konsensschätzungen./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:34 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 36,10EUR auf Tradegate (04. August 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew R. Boss

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 47

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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