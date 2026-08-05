Mayfair Gold: Fenn-Gib nimmt Kurs auf den nächsten Entwicklungsschritt!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mayfair Gold Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 05.07.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eine große angezeigte Mineralressource, eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie und bestätigte höhergradige Bereiche im getesteten Teil der Phase-1-Startergrube bilden eine belastbare Grundlage für die weitere Entwicklung des Fenn-Gib-Projekts in Ontario. Bis zu einer möglichen Produktion muss der Betreiber Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) jedoch noch wichtige technische, genehmigungsrechtliche und finanzielle Schritte erfolgreich abschließen.

Fenn-Gib - ein Millionen-Unzen-Projekt im Timmins-Goldbezirk

Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) ist ein kanadisches Goldentwicklungsunternehmen mit klarem Fokus auf die Entwicklung des zu 100 % kontrollierten Fenn-Gib-Goldprojekts in Ontario. Das Projekt liegt im bekannten Timmins-Goldbezirk, einer traditionsreichen kanadischen Bergbauregion mit produzierenden Goldminen, bergbauerfahrenen Fachkräften und gut ausgebauter Infrastruktur.

Quelle: Mayfair Gold

Fenn-Gib verfügt bei einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Gold über eine angezeigte Mineralressource von 181,3 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,74 g/t Gold beziehungsweise rund 4,313 Mio. Unzen Gold.

Hinzu kommen abgeleitete Mineralressourcen von 8,9 Mio. Tonnen mit 0,49 g/t Gold beziehungsweise rund 141.000 Unzen. Die aktuelle PFS umfasst davon eine wahrscheinliche Mineralreserve von 25,13 Mio. Tonnen mit 1,29 g/t Gold beziehungsweise rund 1,04 Mio. Unzen.

Die Strategie von Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) besteht darin, zunächst die höhergradige, oberflächennahe Starterzone schrittweise in Richtung eines wirtschaftlich tragfähigen Minenprojekts zu entwickeln. Damit verbindet das Unternehmen Ressourcengröße, frühes Produktionspotenzial und einen etablierten Standort mit einem bewusst fokussierten Entwicklungsansatz.

PFS liefert robuste Grundlage für die mögliche Produktion

Eine wichtige Grundlage bildet die im Januar 2026 veröffentlichte PFS mit einem Stichtag vom 19. Dezember 2025. Sie beschreibt einen konventionellen Tagebau mit einer Verarbeitungskapazität von 4.800 Tonnen pro Tag. Die Studie kalkuliert mit einer Minenlaufzeit von 14,3 Jahren und einer erwarteten Goldproduktion von rund 920.000 Unzen über die gesamte Minenlaufzeit.

Quelle: Mayfair Gold

In den ersten sechs Produktionsjahren sieht die PFS durchschnittlich 71.336 Unzen Gold pro Jahrbei einem verarbeiteten Gehalt von 1,47 g/t Gold und All-in Sustaining Costs von 1.171 USD je Unze vor.

Die Minenplanung priorisiert in den frühen Produktionsjahren höhergradiges Material, um den anfänglichen Cashflow und den Kapitalrückfluss zu stärken. Die tatsächliche Abbau- und Verarbeitungsreihenfolge bleibt von Detailplanung und späterer operativer Umsetzung abhängig.

Das Basisszenario der PFS verwendet einen Goldpreis von 3.100 USD je Unze und einen Wechselkurs von 1,35 CAD je USD. Daraus ergeben sich folgende modellierte Eckdaten:

Nachsteuer-Kapitalwert (NPV bei 5 % Abzinsung) von 652 Mio. CAD, interne Verzinsung von 24,1 % und Amortisationszeit von 2,7 Jahren

rund 896 Mio. CAD kumulierter freier Cashflow in den ersten sechs Produktionsjahren

PFS-Spotpreisszenario auf Basis des Goldpreises vom 6. Januar 2026: 1,373 Mrd. CAD Nachsteuer-NPV, 38,0 % interne Verzinsung, 1,7 Jahre Amortisationszeit und 1,432 Mrd. CAD kumulierter freier Cashflow in den ersten sechs Produktionsjahren

anfänglicher Kapitalbedarf von rund 450 Mio. CAD und durchschnittliche metallurgische Ausbeute von 88,3 % über die Minenlaufzeit

Die Entwicklungslogik liegt in der Verbindung einer großen angezeigten Ressource mit einer bewusst kleineren, höhergradigen Starterreserve. Dadurch bleibt ein erheblicher Teil der Ressource außerhalb des derzeitigen Minenplans als langfristige Option erhalten.

Die genannten Cashflow-, Kapitalwert- und Produktionszahlen sind zukunftsgerichtete Modellannahmen der PFS und keine bereits erzielten Ergebnisse. Die tatsächliche Wirtschaftlichkeit hängt unter anderem von Goldpreis, Wechselkurs, Bau- und Betriebskosten, Genehmigungen, Finanzierung und erfolgreicher Umsetzung ab.

Gehaltskontroll-Bohrungen stärken das Vertrauen in das Reservenmodell

Bei Entwicklungsprojekten ist entscheidend, wie zuverlässig das geologische Modell die späteren Abbaubedingungen abbildet. Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) veröffentlichte am 18. Juni 2026 die finalen Ergebnisse seines engmaschigen Gehaltskontroll-Bohrprogramms. Untersucht wurden rund 1,0 Mio. Tonnen Material, das in der PFS als wahrscheinliche Mineralreserve eingestuft ist, und damit etwa 25 % des geplanten Phase-1-Bereichs.

Quelle: Mayfair Gold

Nach Unternehmensangaben bestätigte das Programm das Reserven- und Blockmodell im getesteten Gebiet und erhöhte das Vertrauen in die dort modellierte Verteilung des höhergradigen Materials.

Oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,80 g/t Gold lieferte das Gehaltskontrollmodell einen ähnlichen Gehalt und rund 2 % mehr Tonnen als das Modell der wahrscheinlichen Mineralreserve. Das entspricht in etwa 2 % mehr enthaltenem Gold im getesteten Bereich.

Noch deutlicher fielen die Ergebnisse beim höhergradigen Material aus: Oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Gold identifizierte das Gehaltskontrollmodell 28 % mehr Tonnen bei einem um 7 % höheren Gehalt. Das entspricht 37 % mehr enthaltenem Gold im getesteten Bereich.

Die Ergebnisse sind für Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) relevant, weil sie die Möglichkeit einer früheren Verarbeitung höhergradigen Materials und damit eines stärkeren frühen Produktionsprofils unterstützen könnten.

Die Ergebnisse gelten ausschließlich für das untersuchte Testgebiet. Sie dürfen nicht als repräsentativ für die übrige Mineralreserve oder Mineralressource von Fenn-Gib verstanden werden und ersetzen keine weiteren technischen, genehmigungsrechtlichen und finanziellen Schritte bis zu einer möglichen Produktion.

Q2-Update: Technische Planung und Genehmigungsvorbereitung werden vertieft

Mit dem Update vom 23. Juli 2026 berichtete Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) über Fortschritte bei der technischen Planung, Projektentschärfung und Genehmigungsvorbereitung.

Im Mittelpunkt stehen derzeit Front-End-Engineering, Anlagen- und Standortplanung, Umweltbasisarbeiten, Infrastruktur und Genehmigungen sowie die Vorbereitung der nächsten Entwicklungsphase.

Gemeinsam mit technischen Partnern treibt Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) die Front-End-Engineering-Arbeiten für die geplante 4.800-Tonnen-pro-Tag-Anlage voran. Ausenco leitet die Anlagenplanung. Parallel werden Standortlayout, Zerkleinerung, Mahlkreislauf und Flotation weiter untersucht und optimiert.

Parallel laufen Umweltbasisstudien, geotechnische Untersuchungen sowie Arbeiten an Stromversorgung und Standortzugang. Nach Unternehmensangaben wurden zudem erste Gespräche mit potenziellen Projektfinanzierungspartnern aufgenommen. Mayfair bereitet nach eigenen Angaben die Einreichung für Ontarios Initiative „One Project, One Process“ vor, die verschiedene Genehmigungsprozesse auf Provinzebene koordinieren soll. Für das dritte Quartal plant das Unternehmen unter anderem den Abschluss der Anlagen-FEED, die Ausschreibung der Detailplanung und weitere Finanzierungsgespräche.

Der nächste entscheidende Schritt besteht darin, die positiven Studienergebnisse in ein genehmigtes, finanziertes und baureifes Projekt zu überführen.

Große Ressource erhält langfristige Entwicklungsoptionen

Ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklungslogik ist die Differenz zwischen der vorhandenen Mineralressource und der aktuellen, auf die Starterreserve fokussierten Minenplanung.

Die PFS verarbeitet rund 1,04 Mio. Unzen aus der wahrscheinlichen Mineralreserve und erwartet daraus über die Minenlaufzeit eine Goldproduktion von rund 920.000 Unzen. Damit nutzt der Minenplan lediglich rund 24 % der angezeigten Ressource von 4,313 Mio. Unzen. Damit besitzt das Projekt weitere langfristige Entwicklungsoptionen. Dieses Potenzial ist nicht Bestandteil der derzeitigen PFS-Wirtschaftlichkeit und muss durch weitere technische Arbeiten, Genehmigungen und eine erfolgreiche Umsetzung bestätigt werden.

Genehmigungen, Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend

Die robuste PFS und die positiven Gehaltskontroll-Ergebnisse verbessern die technische Ausgangslage. Gleichzeitig bleibt Fenn-Gib ein Entwicklungsprojekt ohne laufende Produktionund damit von weiteren Projektmeilensteinen abhängig. Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) muss zunächst die erforderlichen Genehmigungen einholen und ein tragfähiges Finanzierungspaket für die in der PFS geschätzten anfänglichen Entwicklungskosten von rund 450 Mio. CAD strukturieren. Dazu prüft Mayfair nach eigenen Angaben Projektfinanzierungen und weitere Finanzierungsinstrumente.

Bezahltes Video von Commodity-TV im Auftrag von Mayfair Gold: Das nachfolgend eingebettete Interview wurde von Commodity-TV produziert. Der vorliegende Artikel wurde unabhängig davon im Auftrag von Mayfair Gold über die entgeltliche IR-Beziehung mit SRC erstellt.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mayfair-gold-co ...

Fazit: Gestufte Strategie mit klarer Entwicklungslogik

Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) verfügt mit Fenn-Gib über ein fortgeschrittenes Goldentwicklungsprojekt in Ontario. Die Kombination aus 4,313 Mio. Unzen angezeigter Ressource, einer positiven PFS und bestätigenden Gehaltskontroll-Daten im getesteten Bereich stärkt die technische Grundlage der Starterstrategie.

Die PFS sieht in den ersten sechs Betriebsjahren durchschnittlich 71.336 Unzen Gold pro Jahr vor. Gleichzeitig verbleibt der überwiegende Teil der angezeigten Ressource außerhalb des aktuellen Minenplans und damit als langfristige Entwicklungsoption. Das Unternehmen nennt 2028 als Ziel für den möglichen Baubeginn und 2030 für eine mögliche erste Produktion.

Aufgrund seiner Entwicklungsphase weist Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) eine erhöhte Sensitivität gegenüber dem Goldpreis sowie gegenüber Fortschritten oder Verzögerungen bei Genehmigung, Finanzierung und Projektumsetzung auf. Gelingt die schrittweise Umsetzung, könnte die Starterstrategie den Weg für die spätere Nutzung weiterer Teile der Ressource eröffnen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Mayfair Gold Corp.; „Fenn-Gib Gold Project NI 43-101 Technical Report and Pre-Feasibility Study“, Bericht vom 14. Januar 2026, Stichtag 19. Dezember 2025; Mayfair-Pressemitteilung vom 18. Juni 2026; Mayfair-Q2-Update vom 23. Juli 2026; Unternehmenspräsentation Juli 2026; SEDAR+; Commodity-TV; eigener Research und Interpretation. Quelle-Intro-Bild: Symbolbild-KI generiert.

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Dieser Werbeartikel wurde am 03.08.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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