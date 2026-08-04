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    Lufthansa, Zalando crashen

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    Rekordjagd geht weiter: DAX legt zu mit starker Bayer-Aktie, Öl und Gold steigen

    Europas Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt. Starke Vorgaben und die Berichtssaison stützen die Rekordstimmung. Rallye bei Palantir, in Deutschland haben Bayer, Lufthansa, Continental Zahlen vorgelegt.

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX setzt Rekordlauf dank Berichtssaison fort
    • Bayer und Evonik übertreffen Erwartungen klar
    • Palantir steigt dank KI-Boom nach Prognoseanhebung
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Lufthansa, Zalando crashen - Rekordjagd geht weiter: DAX legt zu mit starker Bayer-Aktie, Öl und Gold steigen
    Foto: Arne Dedert/dpa

    DAX und Europa

    Der deutsche Leitindex setzt seinen fulminanten Start in den Handelsmonat August ungebremst fort. Nachdem das Kursbarometer zum Wochenauftakt dank einer spürbaren geopolitischen Entspannung im Nahen Osten erstmals in seiner Geschichte über die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Zählern gestiegen war, geht es am Dienstag weiter aufwärts.

    Der DAX gewinnt im Xetra-Handel (Stand 12:40 Uhr) rund 0,4 Prozent auf 26.095 Punkte und pendelt damit um das am Vortag erreichte Hoch von 26.097 Zählern.

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    Stützend wirken neben abgekühlten Energiepreisen auch die frischen Zahlen der europäischen Berichtssaison. Bayer hat dank guter Agrargeschäfte die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen, die Aktie steigt um 4,4 Prozent. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro. Analysten hatte im Durchschnitt einen Rückgang erwartet. Auch der Chemiekonzern Evonik übertraf dank starker lokaler Produktion die Erwartungen beim operativen Gewinn. Die Aktie zieht um 2,7 Prozent an.

    Der Autozulieferer Continental hat die Markterwartungen beim operativen Gewinn im 2. Quartal zwar übertroffen, warnte jedoch vor höheren Kosten im zweiten Halbjahr. Der Kurs fällt aktuell um 2,1 Prozent. Während der Online-Händler Zalando sein Jahreswachstum am unteren Ende der Spanne erwartet und den EBIT-Ausblick präzisiert, erlitt die Lufthansa durch gestiegene Treibstoffkosten und Streikbelastungen einen drastischen Ergebniseinbruch. Zalando-Titel brechen aktuell um fast 15 Prozent ein, für Lufthansa geht es 11,1 Prozent abwärts. Aktien von Fresenius Medical Care verlieren 7,7 Prozent an Wert, auch wenn ein erfolgreiches Sparprogramm für ein überraschend starkes operatives Ergebnis sorgte.

    Vorgaben aus Asien und USA

    Die weltweiten Rahmenbedingungen liefern am Dienstagmorgen ein vorwiegend positives Bild. Aus den USA kommt kräftiger Rückenwind, nachdem der Dow Jones Industrial am Montag mit einem neuen Allzeithoch aus dem Handel ging und auch der S&P 500 seine Höchststände ins Visier nahm. Treiber dieser Bewegung waren allen voran sinkende Ölpreise sowie ein eindrucksvolles Comeback im Technologiesektor. In Asien zeigten sich die Handelsplätze nach den deutlichen Turbulenzen der Vorwoche weitgehend erholt, auch wenn vereinzelt Tech-Aktien der Region weiterhin unter Druck blieben.

    Asiatische Märkte

    An den asiatischen Börsen dominiert nach den Kursverlusten zum Wochenstart eine deutliche Erholung. In Südkorea machte der Kospi nach den jüngsten Gewinnmitnahmen im Halbleiterbereich wieder Boden gut und legte um 1,6 Prozent zu, während der Nebenwerteindex Kosdaq sogar um 5,9 Prozent stieg. Auch in Japan fassten die Investoren wieder Mut, was dem Nikkei 225 ein Plus von 0,3 Prozent bescherte. Ein gemischtes Bild zeigte sich dagegen in China: Während der Festlandindex CSI 300 um 1,3 Prozent zulegen konnte, verzeichnete der Hang Seng Index in Hongkong leichte Abschläge von 0,6 Prozent.

    US-Indikationen

    Die Terminkontrakte auf die US-Indizes deuten auf eine Fortsetzung der Rally an der Wall Street hin. Die Futures für den Dow Jones liegen aktuell um 0,6 Prozent beziehungsweise 300 Punkte im Plus, während die Kontrakte auf den S&P 500 um 0,2 Prozent zulegen und die Nasdaq-Futures um 0,7 Prozent ansteigen. Für Aufsehen an den US-Märkten sorgte am Vortag Amazon, da der Online-Riese erstmals die historische Schwelle von drei Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung übersprang. Auf Unternehmensseite sticht zudem der Datenanalyst Palantir heraus, dessen Aktie nachbörslich um 15 Prozent nach oben schoss, nachdem das Unternehmen dank eines Booms bei KI- und Rüstungsprodukten erneut seine Jahresprognose anheben konnte. Im weiteren Tagesverlauf stehen nun die Zahlen von Schwergewichten wie Caterpillar, McDonald’s und nach Börsenschluss dem Chiphersteller AMD auf der Agenda.

    Rohstoffe: Öl und Gold

    Am Rohstoffmarkt setzte etwas Beruhigung ein. Die Ölpreise verharren nach dem drastischen Einbruch zu Wochenbeginn auf dem niedrigeren Niveau, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigte Militärschläge gegen den Iran vorerst abgesagt hatte. Ein Barrel der US-Sorte WTI notiert am Morgen nach dem Vortagesrückgang um 5,1 Prozent bei rund 81,80 US-Dollar 1,9 Prozent höher. Die Sorte Brent steigt 2,4 Prozent auf 85,80 US-Dollar.

    Der Goldpreis präsentiert sich unterdessen weiterhin von seiner robusten Seite und stieg um etwa 0,4 Prozent auf 4.106 US-Dollar je Unze.

    Devisen: EUR/USD und Yen

    An den Devisenmärkten geht es im frühen Handel ruhig zu. Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich weitgehend seitwärts und wird aktuell bei 1,1516 US-Dollar gehandelt. Nach den dramatischen Kursschwankungen der vergangenen Woche beruhigt sich auch die Situation beim japanischen Yen zusehends. Die koordinierten Yen-Käufe der japanischen Notenbank und des US-Finanzministeriums zeigen Wirkung, sodass der US-Dollar derzeit stabil um die Marke von 157,70 Yen notiert.

    Bitcoin

    Der Kryptomarkt baut am Dienstag die leichten Verlusten der Vortage etwas weiter aus. Der Kurs des Bitcoin fällt um 0,3 Prozent auf 63.700 US-Dollar. Anleger agieren im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf noch zurückhaltend .

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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