SpaceX und Tesla vor Mega-Fusion? Dieses China-Problem entscheidet alles

Musk heizte die Gerüchte im vergangenen Monat bei Teslas Gewinnmitteilung weiter an, als er auf die zunehmenden Überschneidungen zwischen den Unternehmen hinwies. Das Wall Street Journal berichtete letzte Woche, dass die Führungskräfte des Autoherstellers angewiesen worden seien, sich im Vorfeld einer möglichen Fusion auf eine Trennung des China-Geschäfts vorzubereiten. Der Milliardär wies den Bericht zurück und erklärte, eine solche Trennung sei "nie auch nur zur Sprache gekommen“.

Teslas Geschäft mit Elektrofahrzeugen in China stellt ein wichtiges Hindernis für eine mögliche Fusion zwischen Elon Musks Autohersteller und SpaceX dar, da es Komplikationen für die Geschäfte des Raumfahrtunternehmens mit der US-Regierung mit sich bringen könnte, wie Reuters berichtet. Die Aussicht auf eine Fusion der beiden Unternehmen, die jeweils mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden, hat Investoren und Analysten in den letzten Monaten fasziniert, insbesondere während des Rekord-Börsengangs von SpaceX im Juni mit einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar.

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Dennoch sagen Analysten und Investoren, dass Teslas China-Geschäft ein Abkommen verkomplizieren könnte, indem es ein Unternehmen vereint, das stark von China in Bezug auf Produktion und Vertrieb abhängig ist, mit einem anderen, das zunehmend auf sensible US-Regierungs- und Verteidigungsaufträge angewiesen ist. Laut Börsenprospekt erwirtschaftete SpaceX im Jahr 2025 etwa ein Fünftel seines Umsatzes von US-Bundesbehörden. Diese Abhängigkeit von Regierungsaufträgen könnte jede Fusion mit Teslas China-Aktivitäten einer intensiven nationalen Sicherheitsprüfung unterziehen.

Musk könnte am Dienstag bei der Telefonkonferenz von SpaceX zu den Geschäftszahlen mit weiteren Fragen zu einer möglichen Fusion konfrontiert werden. Der Morningstar-Analyst Seth Goldstein sieht drei mögliche Wege, falls Tesla sein China-Geschäft abspalten sollte: eine Ausgliederung, bei der Tesla die wirtschaftliche Mehrheit behält, einen Verkauf in Verbindung mit langfristigen Markenlizenzverträgen oder einen kompletten Verkauf, möglicherweise an einen anderen Automobilhersteller. Jeder dieser Wege, sagte er, könne die regulatorischen Prüfungen erleichtern, denen eine Fusion sowohl in Washington als auch in Peking ausgesetzt wäre.

Die Abspaltung von Teslas China-Aktivitäten könnte "den Weg für eine reibungslosere Fusion im Inland" in den USA ebnen, sagte Brian Mulberry, Chefmarktstratege bei Zacks Investment Management, einem Tesla-Investor. Dies könnte jedoch in China, wo Teslas Gigafactory in Shanghai das größte und produktivste Werk des Automobilherstellers ist und als wichtigstes Exportzentrum für Europa, Kanada und die Asien-Pazifik-Region dient, zu Problemen im Bereich der Regierungsführung führen. Historisch gesehen entfiel mehr als die Hälfte der weltweiten Auslieferungen auf Tesla.

China hat Tesla bereits zuvor eine Vorzugsbehandlung gewährt, unter anderem durch einen reduzierten Körperschaftsteuersatz zwischen 2019 und 2023, was den Einfluss unterstreicht, den die Regierung bei einer Umstrukturierung haben könnte. Ein eigenständiges chinesisches Unternehmen bräuchte die Zustimmung der Führung der Kommunistischen Partei Chinas, die laut Mulberry "höchstwahrscheinlich" einen Sitz im Aufsichtsrat fordern und möglicherweise Verbündete in Führungspositionen einsetzen würde.

Die Mechanismen einer Ausgliederung bergen auch andere Komplikationen, sagte Shawn Campbell, Tesla-Investor und Berater bei Camelthorn Investments – angefangen bei der Frage, wo die Aktie notiert werden soll. Ein Börsengang in Hongkong wäre für die meisten Anleger wahrscheinlich akzeptabel, sagte er, ein Börsengang in Festlandchina hingegen würde bei ausländischen Aktionären Bedenken hinsichtlich Eigentumsverhältnissen und Unternehmensführung aufwerfen. "Ich würde im Falle einer Ausgliederung sofort alle chinesischen Aktien verkaufen", so Campbell.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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