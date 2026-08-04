🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Platzt der Mega-Deal?

    1757 Aufrufe 1757 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX und Tesla vor Mega-Fusion? Dieses China-Problem entscheidet alles

    Teslas China-Geschäft könnte eine Fusion mit SpaceX blockieren, da US-Sicherheitsinteressen und Pekings Einfluss eine Abspaltung erschweren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Teslas China-Geschäft erschwert eine Fusion mit SpaceX
    • SpaceX ist stark von US-Regierungsaufträgen abhängig
    • Eine Abspaltung könnte Pekings Einfluss weiter stärken
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Platzt der Mega-Deal? - SpaceX und Tesla vor Mega-Fusion? Dieses China-Problem entscheidet alles
    Foto: Chris Carlson/AP +++ dpa-Bildfun

    Teslas Geschäft mit Elektrofahrzeugen in China stellt ein wichtiges Hindernis für eine mögliche Fusion zwischen Elon Musks Autohersteller und SpaceX dar, da es Komplikationen für die Geschäfte des Raumfahrtunternehmens mit der US-Regierung mit sich bringen könnte, wie Reuters berichtet. Die Aussicht auf eine Fusion der beiden Unternehmen, die jeweils mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden, hat Investoren und Analysten in den letzten Monaten fasziniert, insbesondere während des Rekord-Börsengangs von SpaceX im Juni mit einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar.

    Musk heizte die Gerüchte im vergangenen Monat bei Teslas Gewinnmitteilung weiter an, als er auf die zunehmenden Überschneidungen zwischen den Unternehmen hinwies. Das Wall Street Journal berichtete letzte Woche, dass die Führungskräfte des Autoherstellers angewiesen worden seien, sich im Vorfeld einer möglichen Fusion auf eine Trennung des China-Geschäfts vorzubereiten. Der Milliardär wies den Bericht zurück und erklärte, eine solche Trennung sei "nie auch nur zur Sprache gekommen“.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    304,26€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    343,99€
    Basispreis
    1,97
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Dennoch sagen Analysten und Investoren, dass Teslas China-Geschäft ein Abkommen verkomplizieren könnte, indem es ein Unternehmen vereint, das stark von China in Bezug auf Produktion und Vertrieb abhängig ist, mit einem anderen, das zunehmend auf sensible US-Regierungs- und Verteidigungsaufträge angewiesen ist. Laut Börsenprospekt erwirtschaftete SpaceX im Jahr 2025 etwa ein Fünftel seines Umsatzes von US-Bundesbehörden. Diese Abhängigkeit von Regierungsaufträgen könnte jede Fusion mit Teslas China-Aktivitäten einer intensiven nationalen Sicherheitsprüfung unterziehen.

    Musk könnte am Dienstag bei der Telefonkonferenz von SpaceX zu den Geschäftszahlen mit weiteren Fragen zu einer möglichen Fusion konfrontiert werden. Der Morningstar-Analyst Seth Goldstein sieht drei mögliche Wege, falls Tesla sein China-Geschäft abspalten sollte: eine Ausgliederung, bei der Tesla die wirtschaftliche Mehrheit behält, einen Verkauf in Verbindung mit langfristigen Markenlizenzverträgen oder einen kompletten Verkauf, möglicherweise an einen anderen Automobilhersteller. Jeder dieser Wege, sagte er, könne die regulatorischen Prüfungen erleichtern, denen eine Fusion sowohl in Washington als auch in Peking ausgesetzt wäre.

    Die Abspaltung von Teslas China-Aktivitäten könnte "den Weg für eine reibungslosere Fusion im Inland" in den USA ebnen, sagte Brian Mulberry, Chefmarktstratege bei Zacks Investment Management, einem Tesla-Investor. Dies könnte jedoch in China, wo Teslas Gigafactory in Shanghai das größte und produktivste Werk des Automobilherstellers ist und als wichtigstes Exportzentrum für Europa, Kanada und die Asien-Pazifik-Region dient, zu Problemen im Bereich der Regierungsführung führen. Historisch gesehen entfiel mehr als die Hälfte der weltweiten Auslieferungen auf Tesla.

    China hat Tesla bereits zuvor eine Vorzugsbehandlung gewährt, unter anderem durch einen reduzierten Körperschaftsteuersatz zwischen 2019 und 2023, was den Einfluss unterstreicht, den die Regierung bei einer Umstrukturierung haben könnte. Ein eigenständiges chinesisches Unternehmen bräuchte die Zustimmung der Führung der Kommunistischen Partei Chinas, die laut Mulberry "höchstwahrscheinlich" einen Sitz im Aufsichtsrat fordern und möglicherweise Verbündete in Führungspositionen einsetzen würde.

    Die Mechanismen einer Ausgliederung bergen auch andere Komplikationen, sagte Shawn Campbell, Tesla-Investor und Berater bei Camelthorn Investments – angefangen bei der Frage, wo die Aktie notiert werden soll. Ein Börsengang in Hongkong wäre für die meisten Anleger wahrscheinlich akzeptabel, sagte er, ein Börsengang in Festlandchina hingegen würde bei ausländischen Aktionären Bedenken hinsichtlich Eigentumsverhältnissen und Unternehmensführung aufwerfen. "Ich würde im Falle einer Ausgliederung sofort alle chinesischen Aktien verkaufen", so Campbell.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Platzt der Mega-Deal? SpaceX und Tesla vor Mega-Fusion? Dieses China-Problem entscheidet alles Teslas China-Geschäft könnte eine Fusion mit SpaceX blockieren, da US-Sicherheitsinteressen und Pekings Einfluss eine Abspaltung erschweren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     