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    Wenn Anleger Cash brauchen

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    Selbst Aktien von KI-Gewinnern könnten 80 Prozent crashen, warnt Ray Dalio

    Der Bridgewater-Gründer Ray Dalio sieht klassische Blasenzeichen. Wenn Buchgewinne zu Geld werden müssen, kann aus KI-Euphorie ein brutaler Ausverkauf werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dalio warnt vor einer KI-Blase und massiven Kursstürzen
    • Zinsen und neue Aktien setzen die Blase unter Druck
    • Buchgewinne sind kein Geld und können rasch verfallen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Wenn Anleger Cash brauchen - Selbst Aktien von KI-Gewinnern könnten 80 Prozent crashen, warnt Ray Dalio
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Pedro Fiuza

    Ray Dalio warnt vor einem Absturz, der selbst die Gewinner der KI-Revolution treffen könnte. Der Gründer von Bridgewater Associates sagte im Podcast "My First Million", dass Aktien von Unternehmen, die den KI-Boom antreiben, in einer Blasenphase bis zu 80 Prozent ihres Marktwerts verlieren könnten – selbst wenn diese Unternehmen langfristig tatsächlich die Welt verändern. Seine zentrale Botschaft: Eine große Technologie garantiert keine große Aktienrendite, wenn Anleger schon am Anfang zu viel dafür bezahlen.

    Dalios Blasenindikator steht demnach bereits bei rund 75 Prozent der Extremwerte, die vor 1929 und dem Dotcom-Crash erreicht wurden. Er misst unter anderem Bewertung, Marktstimmung und Verschuldung. Für Dalio ist das noch kein sicheres Signal für den Höhepunkt, aber klar genug, um den Markt in einer Gefahrenzone zu sehen. Besonders riskant wird es aus seiner Sicht, wenn Anleger ihre Buchgewinne plötzlich in Bargeld verwandeln müssen. Dann treffen hohe Bewertungen auf Verkaufsdruck – und aus Papiervermögen wird sehr schnell ein Problem.

    Im Gespräch mit Steven Bartlett in "The Diary of a CEO" wurde Dalio auf Jeremy Granthams Warnung vor der größten Investitionsblase der amerikanischen Geschichte angesprochen. Dalios Antwort war knapp: "Er hat recht." Auf die Frage, ob er selbst Anzeichen einer Blase sehe, sagte er: "Ja. Ja. Ja. Klassische Anzeichen dafür, dass wir uns in [einer] befinden." Er warnte besonders vor unerfahrenen Anlegern, die mit gehebelten Produkten auf steigende Kurse setzen. Für Dalio ist das kein Investieren mehr, sondern Casino.

    Zwei Kräfte können die Blase aus seiner Sicht zum Platzen bringen: steigende Zinsen und eine Flut neuer Aktienemissionen. Wenn Unternehmen in der Euphorie immer mehr Kapital aufnehmen, wächst das Angebot genau in dem Moment, in dem die Anleger irgendwann Liquidität brauchen. "Es gibt fast nichts, was einfacher zu produzieren ist als Aktien", sagte Dalio. Genau deshalb passen große KI-Börsengänge und Billionenbewertungen für Unternehmen wie Anthropic und OpenAI in genau das Muster, vor dem Dalio warnt.

    Dalios härteste Lektion richtet sich gegen das Gefühl, auf dem Papier schon reich zu sein. "Vermögen ist nicht dasselbe wie Geld", so Dalio. "Man sieht viele Menschen, die reich werden, aber man kann diesen Reichtum nicht ausgeben. Man muss erst verkaufen, um an Geld zu kommen, denn ausgeben kann man nur Geld." Wenn viele Anleger gleichzeitig ihre Buchgewinne realisieren wollen, kann der Preis schneller fallen, als die KI-Story ihn tragen kann.

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    Auch Kryptowährungen wären in einem solchen Szenario nicht sicher. KI-nahe Token, tokenisierte Real-World-Assets und extreme Kursbewegungen einzelner Coins zeigen dieselbe Abhängigkeit von billigem Geld, Euphorie und der Hoffnung auf ewiges Wachstum. Dalios Warnung ist deshalb größer als nur ein KI-Aktien-Call: Wenn Liquidität knapp wird, kann die Korrektur schnell mehrere riskante Anlageklassen treffen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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