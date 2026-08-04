Coherent - Aktie schießt in die Höhe +11,50 % - 04.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Coherent Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +11,50 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coherent Aktie. Nach einem Plus von +10,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 279,70€, mit einem Plus von +11,50 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Coherent Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,24 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche ist die Coherent Aktie damit um +24,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,33 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Coherent +60,41 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,72 % 1 Monat -17,33 % 3 Monate -12,24 % 1 Jahr +188,12 %

Informationen zur Coherent Aktie

Stand: 04.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,17 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.