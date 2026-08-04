Hensoldt plant neues Entwicklungszentrum bei Stuttgart
- Hensoldt plant bei Stuttgart 300 neue Stellen
- Bosch kooperiert und vermietet Flächen am Standort
- Neue Jobs stärken Software und Verteidigungstechnik
TAUFKIRCHEN/LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Das bayerische Rüstungsunternehmen Hensoldt will bei Stuttgart ein Entwicklungszentrum mit rund 300 Stellen aufbauen und kooperiert dafür mit Bosch. Hensoldt wolle dafür freie Flächen in einem leerstehenden Gebäude eines Bosch-Standorts in Leinfelden-Echterdingen anmieten, teilte das Unternehmen aus Taufkirchen bei München mit. Qualifizierte Boschlerinnen und Boschler, etwa aus den Bereichen Systementwicklung, Softwareentwicklung und Elektrotechnik, könnten sich auf die Stellen bei dem Sensor- und Radarspezialisten bewerben.
Im Fokus des neuen Standortes stünden Software-Architekturen für vernetzte, updatefähige Verteidigungssysteme sowie die Weiterentwicklung von Entwicklungsprozessen, wie sie in der Automobilentwicklung seit Jahren etabliert seien, teilte Hensoldt mit. Die Flächen sollten bis Ende dieses Jahres bezogen werden und bis Ende des Jahres 2027 sollten die rund 300 Stellen besetzt sein, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.
In Baden-Württemberg ist Hensoldt bereits an mehreren Standorten vertreten, nämlich in Ulm, Oberkochen, Immenstaad am Bodensee, Pforzheim und Aalen.
Bosch: Kompetenzen in der Region halten
Bosch habe frühzeitig damit begonnen, den Strukturwandel in der Automobilindustrie aktiv zu gestalten, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Ziel sei es, wertvolle Kompetenzen in der Region zu halten und die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg zu sichern. Grundsätzlich biete der Technologiekonzern aus Gerlingen bei Stuttgart bei notwendigen Stellenanpassungen ein umfassendes Maßnahmenpaket. Dieses reiche von gezielten Qualifizierungsprogrammen über interne und externe Vermittlungsinitiativen bis hin zu Freiwilligenprogrammen und Altersteilzeitregelungen.
Die schwierige Wirtschaftslage hat im vergangenen Jahr mit voller Wucht bei Bosch durchgeschlagen. Der Zulieferer leidet nicht nur in seinem Kernbereich, wo ihm unter anderem der schleppende Wandel zur Elektro-Mobilität zusetzt, sondern auch in fast allen anderen Geschäftsfeldern. Nach eigenen Angaben ist Bosch in vielen Bereichen mittlerweile nicht mehr wettbewerbsfähig. Um das Ruder herumzureißen, wird kräftig an Personal und Strukturen gespart. Allein in der Zuliefersparte will der Konzern in den kommenden Jahren bis zu 22.000 Stellen streichen./rwi/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 87,56 auf Tradegate (04. August 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,10 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,10 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -2,97 %/+7,31 % bedeutet.
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10:06 Uhr https://www.wallstreet-online.de/nachrichten/autor/eqs
Nicht nur die Bestellungen, auch die tatsächlichen Erlöse spiegeln das robuste Branchenumfeld wider. Der Umsatz des Elektronikspezialisten kletterte um 23,6 Prozent auf 1.167 Millionen Euro. Internationale Finanzbeobachter werten diese Entwicklung als klares Zeichen dafür, dass das Unternehmen die extrem hohe Nachfrage nach moderner Sensorik und elektronischen Kampfführungssystemen erfolgreich in operatives Wachstum ummünzen kann.
Und dann ein auf Jahre bereits jetzt ausreichender Auftragsbestand von rund 10 Mrd; ohne künftig sicher noch hinzukommender weitere Aufträge aufgrund der sich im militärischen Bereich abzeichnenden Entwicklung hin zu waffenübergreifender Systemvernetzung und Servicedienstleistungen wie z.B.: 20 Jahre Eurofighter-Service direkt beim Kunden vor Ort https://www.hensoldt.net/de/news/20-years-of-eurofighter-ser…
Die geopolitische Zeitenwende schlägt sich weiterhin massiv in den Bilanzen der europäischen Rüstungsindustrie nieder. Der im MDAX notierte Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005) untermauert diesen Trend mit herausragenden Geschäftszahlen für das abgelaufene Halbjahr. Doch trotz der fundamentalen Stärke zeigt sich am Aktienmarkt ein bekanntes Phänomen.
Rüstungsboom beschert Hensoldt historische Auftragslage
Der Konzern profitiert ungemindert von den drastisch aufgestockten Verteidigungsbudgets in Europa und der Welt. Wie aus den jüngsten Halbjahreszahlen hervorgeht, konnte Hensoldt den Auftragseingang auf beachtliche 2.812 Millionen Euro verdoppeln. Dieser fulminante Zuwachs katapultiert den Auftragsbestand in eine völlig neue Dimension: Erstmals in der Unternehmensgeschichte durchbrach das Auftragsbuch die historische Schallmauer von 10 Milliarden Euro.
Zweistelliges Umsatzwachstum im ersten Halbjahr
Nicht nur die Bestellungen, auch die tatsächlichen Erlöse spiegeln das robuste Branchenumfeld wider. Der Umsatz des Elektronikspezialisten kletterte um 23,6 Prozent auf 1.167 Millionen Euro. Internationale Finanzbeobachter werten diese Entwicklung als klares Zeichen dafür, dass das Unternehmen die extrem hohe Nachfrage nach moderner Sensorik und elektronischen Kampfführungssystemen erfolgreich in operatives Wachstum ummünzen kann.
Aktuelle Kursentwicklung der Hensoldt-Aktie: Sell on Good News?
Trotz der überzeugenden Wachstumsraten reagiert der Kapitalmarkt am heutigen Freitag negativ. Am Vormittag verzeichnet die Hensoldt-Aktie deutliche Verluste und notiert bei rund 78,12 Euro – ein Minus von über 6,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Auch am wichtigen Handelsplatz Xetra muss das Papier heute merklich Federn lassen.
Solides Fundament für die Zukunft
Dass exzellente Unternehmenszahlen nicht zwangsläufig zu sofortigen Kurssprüngen führen, ist an den Finanzmärkten keine Seltenheit. Nach der starken Kursrallye der europäischen Rüstungstitel in den vergangenen Monaten nutzen viele Investoren die positiven Nachrichten offensichtlich für gezielte Gewinnmitnahmen. Langfristig orientierte Anleger dürften das prall gefüllte Auftragsbuch jedoch als ein äußerst verlässliches Fundament für die künftige Ertragsentwicklung des Unternehmens betrachten.
https://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/deutschland/hensoldt-aktie/hensoldt-aktie-rekordzahlen-treffen-auf-gewinnmitnahmen/