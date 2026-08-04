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    Spotify enttäuscht mit Quartalsprognose - Aktie gibt vorbörslich nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Spotify erwartet im dritten Quartal 788 Mio Nutzer
    • Nutzerzahl im zweiten Quartal leicht unter Ziel
    • Umsatz stieg, Gewinn legte deutlich stärker zu
    Spotify enttäuscht mit Quartalsprognose - Aktie gibt vorbörslich nach
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Ausblick von Spotify auf das laufende dritte Quartal bleibt hinter den Erwartungen zurück. Der Streamingdienst rechnet mit 788 Millionen monatlichen Nutzern, wie er am Dienstag in Göteborg mitteilte. Analysten hatten mehr auf dem Zettel, ebenso wie beim operativen Gewinn. Diesen erwarten die Schweden bei 670 Millionen Euro, basierend auf einem Umsatzanstieg auf 5 Milliarden Euro, welcher auch von Währungseffekten getrieben sein dürfte. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel gut 1 Prozent.

    Das abgelaufene zweite Quartal lief für die Schweden durchwachsen. Die monatliche Nutzerzahl lag bei 777 Millionen, was zwar ein Plus von 12 Prozent im Vorjahresvergleich war, allerdings leicht hinter den selbstgesteckten Zielen und den Analystenschätzungen zurückblieb. Die Zahl der zahlenden Abonnenten schlug aber mit 300 Millionen die Markterwartungen.

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    Spotifys Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal um 14 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Euro, Analysten hatten aber mehr erwartet. Anders als beim operativen Gewinn: Dieser verbesserte sich sogar um fast zwei Drittel auf 655 Millionen Euro. Unterm Strich schrieb Spotify gut eine halbe Milliarde Gewinn, nach einem Verlust von 86 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum./lew/err/jha/

    Spotify Technology

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Spotify Technology Aktie

    Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 408 auf Tradegate (04. August 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Spotify Technology Aktie um -8,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Spotify Technology bezifferte sich zuletzt auf 84,23 Mrd..





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