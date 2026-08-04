OCEANCO PRÄSENTIERT „LEVIATHAN" UND „DRAAK" AUF DER MONACO YACHT SHOW 2026

„Jeder Eigner, mit dem wir zusammenarbeiten, hat eine andere Vision, und jedes Projekt stellt uns vor andere Herausforderungen", sagt Marcel Onkenhout, Geschäftsführer von Oceanco. „Da Zusammenarbeit bei jeder Entscheidung im Vordergrund steht, freuen wir uns darauf, auf der diesjährigen Monaco Yacht Show zwei Yachten zu präsentieren, die diesen Anspruch wirklich widerspiegeln."

MONACO, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Oceanco hat sich seinen Ruf durch die Zusammenarbeit mit visionären Eignern erarbeitet, die mutig genug sind, Konventionen in Frage zu stellen. Auf der diesjährigen Monaco Yacht Show wird dieser Ansatz durch zwei kürzlich fertiggestellte Projekte verkörpert: Die „Leviathan" (111 m/364 ft) und die „Draak" (93 m/305 ft) gehören beide Gabe Newell, der im Juli 2025 zum Oceanco-Team stieß. Mit dieser Teilnahme präsentiert Oceanco zum ersten Mal sowohl einen Neubau als auch einen Umbau auf der Messe.

Leviathan und Draak wurden mit Blick auf Teamwork und Gemeinschaft entwickelt. Ein stark auf Zusammenarbeit ausgerichteter Bauprozess, der beide Projekte umfasste, führte zu unkonventionellen Grundrissen und einer auf die Besatzung ausgerichteten Designphilosophie. Leviathan und Draak wurden für ein nahtloses Zusammenspiel entwickelt und sind Begleityachten innerhalb der „Inkfish"-Flotte von Gabe Newell.

„Mit Inkfish wollen wir uns darauf konzentrieren, der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu dienen", sagt Gabe. „Wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen, um zu verstehen, was hilfreich ist, und prüfen dann, wie unsere Technologie, unsere Instrumente und unsere Ressourcen ihre Arbeit am besten unterstützen können – sei es, indem wir ihnen den Zugang zu Orten ermöglichen, die sie sonst nicht erreichen könnten, indem wir neue Technologien entwickeln oder indem wir finanzielle Mittel bereitstellen, um Hindernisse für ihre Forschung aus dem Weg zu räumen."

Die „Leviathan", die im November 2025 ausgeliefert wird, setzt neue Maßstäbe im Yachtdesign und im Yachtbetrieb, um das Erlebnis für alle, die an Bord leben und arbeiten, zu verbessern. Gemeinschaftsbereiche schaffen ein Umfeld, das Gäste und Besatzung zur Interaktion anregt, während pflegeleichte Materialien darauf abzielen, die Produktivität der Besatzung zu maximieren. Spezielle Einrichtungen an Bord, darunter ein Tauchzentrum, ein Labor und eine Krankenstation, unterstützen die Aktivitäten von Inkfish.