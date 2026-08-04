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    Dollarpreis

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    Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,15145 USD

    EUR/USD konsolidiert fast unverändert bei 1,15145 USD.

    Dollarpreis - Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,15145 USD
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012
    EUR/USD konsolidiert nahezu unverändert bei 1,15145USD befindet sich in einer abwartenden Phase.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,05 %
    1 Monat +0,64 %
    3 Monate -1,53 %
    1 Jahr -0,52 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte EUR/USD bei 1,184011USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,15145USD ein Wert von 4.862,50USD geworden – ein Gewinn von -2,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt aktuell ein vorsichtig positives EUR/USD-Sentiment: Nach dem Ausbruch über 1,15 wird ein Anlauf auf 1,1575 bzw. das Januartief und später die 200-Tage-Linie erwartet. Der überwundene GD 50 spricht für eine mögliche Trendwende. Rückschlagrisiken bestehen bei Widerstand; wichtige Unterstützung liegt bei 1,1430/1,1410. Die 14-Tage-Entwicklung ist nicht angegeben ( %).

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    +0,01 %
    +1,05 %
    +0,64 %
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    +4,39 %
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    +3,44 %
    +19,45 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275




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