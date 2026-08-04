Schifffahrt in Meerengen im Nahen Osten weiterhin unter Druck

Ich denke das wird noch eine Zeit gehen.





Der Iran ist gerade auf der stärkeren Seite - er kann die Golfstaaten unter Druck setzen oder über seine Proxies direkt terrorisieren. Die Ölauslieferung ist weiter stark behindert - und hier tickt die Uhr für den Iran. Der Markt ignoriert zwar die sich leerenden Tanks, aber nicht beide Seiten.





Immer dieselben Raketenbunker bombardieren bringt den USA nichts außer Munitionsverschwendung - und Brücken + Kraftwerke + Entsalzungsanlagen bombardieren würde sie endgültig aus der Gruppe der zivilisierten Staaten befördern. Die Kasernen sind schon längst von den Revolutionsgarden geräumt und sie sind wieder bei Mom + Dad eingezogen und die haben Fahrzeuge in Wohngebieten geparkt - hier kann eine Bombardierung auch nur noch Immobilienschaden verursachen.





Das einzige Druckmittel das die USA hier hätte wäre eine echte Landinvasion - aber die kann sich Trump innenpolitisch nicht leisten. Sie bräuchte auch mindestens 3 Monate Vorbereitung bis die ganze Hardware da hingekarrt ist.





Also kann der Iran warten, bis Trump kapituliert und ihnen alles schenkt was sie wollen. Maut + Aufgabe der meisten Basen + Milliarden-Entschädigung. Ich denke bis Trump soweit ist dauert es noch ein wenig. Auch das ist politischer Selbstmord für ihn wenn er nicht ein Schmankerl heraushandeln kann und das der Iran ihm zugesteht.





Also, meiner Meinung nach ist auch das nur der Morgen-Taco, der am Besten mit ein bisschen Chilisauce genossen wird. Öl wird auf der Achterbahn bleiben - aber die Preise werden erst in den 3-stelligen Bereich dauerhaft kommen wenn die ersten nationalen Reserven im Westen wirklich trockenlaufen.



