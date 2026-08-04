Pinnacle macht weitere historische Stollen bei El Potrero wieder zugänglich und erzielt Probenwerte von bis zu 26,1 g/t Au und 511 g/t Ag

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 04. August 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) – Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass im Zuge der Instandsetzungs- und Bohrvorbereitungsarbeiten in den historischen Untertagebergwerken (Abbildung 1) auf dem hochgradigen El Potrero Gold-Silber-Projekt in Durango, Mexiko, zuvor unzugängliche Stollen geöffnet und für systematische Kanalprobenentnahmen gereinigt wurden, was zum Nachweis bedeutender Gold-Silber-Mineralisierung führte.

Die neu zugänglichen Stollen, die zusammen als Dos de Mayo Norte bezeichnet werden, erstrecken sich über eine Länge von etwa 93 Meter entlang des nordwestlichen Streichens der Dos de Mayo Ader, liegen 35 Meter höher als die Dos de Mayo Hauptebene und überschneiden diese um etwa 25 Meter (Abbildung 2). Dieser Überlappungsbereich umfasst den Aufstieg von der Dos de Mayo Hauptebene, wo bei früheren Kanalprobenentnahmen die beste Mineralisierung festgestellt wurde (Pressemitteilung von Pinnacle vom 9. September 2025).

Die Dos de Mayo Norte Stollen erweitern diese Mineralisierung am Einfallen und entlang des Streichens nach Nordwesten, wie durch Untersuchungsergebnisse von bis zu 10,76 g/t Au und 215 g/t Ag über 1,3 Meter belegt wird, darunter 26,1 g/t Au und 511 g/t Ag über 0,50 Meter, sowie 5,41 g/t Au und 230 g/t Ag über 0,80 Meter im South Raise (Abbildung 3). Somit liefern die neuen Probenentnahmen wichtige Informationen über die vertikale Kontinuität der Mineralisierung zwischen der Hauptsohle Dos de Mayo auf einer Höhe von 1.485 Metern über dem Meeresspiegel (m ü. M.) und der Oberfläche auf 1.570 m ü. M. Gerade an der Oberfläche in diesem Bereich wurden die bislang höchsten Silbergehalte auf dem Projekt (Pressemitteilung von Pinnacle vom 2. Juni 2025) in kleinen Schürfgräben ermittelt, darunter 13,2 g/t Au und 2.280 g/t Ag über 0,30 Meter sowie 9,9 g/t Au und 1.444 g/t Ag über 0,30 Meter (Abbildungen 2 und 3).

„Die neuen Ergebnisse aus den Minenbauten von Dos de Mayo Norte haben weitere Erkenntnisse über die Beschaffenheit und die Kontinuität der Gold-Silber-Mineralisierung in diesem Teil der Dos de Mayo Ader geliefert“, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. „Wie für diese epithermalen Systeme mit geringer Sulfidierung typisch, tritt die hochgradige Mineralisierung in subvertikalen ‚Shoots‘ auf, die durch niedriggradiges Adermaterial voneinander getrennt sind. Da sich die systematische Untertage-Kanalprobenentnahme auf das Ausdehnung der Abbaustätten beschränkt, liefert die Kombination dieser Informationen mit den ersten Erkenntnissen aus den Bohrkernen des Untertage-Bohrprogramms wertvolle Einblicke in das Mineralisierungssystem von El Potrero.“

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